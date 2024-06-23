«Услышим ответы»: в Госдуме жестко высказались о теракте в Дагестане Миронов призвал выяснить, почему теракт в Дагестане не предотвратили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Теракты в Махачкале и Дербенте наряду с ударами по Севастополю — еще одна масштабная, показательная провокация в один из главных православных праздников, заявил NEWS.ru глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он выразил надежду, что после ликвидации и задержания террористов общество услышит ответ на вопрос, почему это нападение не удалось предотвратить.

Я надеюсь, что после ликвидации и задержания террористов мы также услышим ответы на вопросы. Почему эти чудовищные и явно тщательно спланированные нападения в Дагестане не удалось предотвратить? Кто помогал террористам исполнять заказы западных нанимателей? Нужна масштабная работа федеральных спецслужб. Уверен, она будет сделана, — подчеркнул политик.

Он посетовал, что гидра терроризма принимает разные обличья, во все щели пытается пролезть своими щупальцами. Миронов допустил, что это чудовище подпитывается извне, теми же силами, что поставляют ракеты для ударов по городам России. Глава партии отметил, что надо обрубать ему щупальца и закрывать лазейки изнутри.

Ранее в Дагестане после происшествий в Махачкале и Дербенте ввели режим контртеррористической операции (КТО), сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Правоохранители ищут злоумышленников, открывших огонь по полицейским, зданию синагоги и церкви.