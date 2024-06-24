Кто на самом деле стоит за терактом в Дагестане. Все версии

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

В Дагестане объявили трехдневный траур после терактов 23 июня. Жертвами террористических атак в Дербенте и Махачкале стали священник, охранник храма, а также более 15 сотрудников правоохранительных органов, в том числе глава полиции города Дагестанские Огни. Пока в республике продолжаются оперативные мероприятия и поиск пособников боевиков, трагедия обрастает новыми подробностями и версиями о том, кто ее мог организовать. Кто стоит за терактами в Дагестане — в материале NEWS.ru.

Что именно произошло в Дагестане

Вечером 23 июня боевики с автоматическим оружием напали на православный храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. В это время в церкви шла служба в честь праздника Святой Троицы, там находились около 40 прихожан. Преступники расстреляли охранника, который был вооружен только газовым пистолетом, а после этого перерезали горло настоятелю храма протоирею Николаю Котельникову, более 40 лет служившему в храме. В РПЦ сообщили позднее, что в момент нападения в храме находились еще люди, однако им удалось избежать столкновения с террористами.

Еще одной целью боевиков стала местная синагога, которую они подожгли. В результате огонь охватил все здание. Пожар удалось ликвидировать только через несколько часов. Российский еврейский конгресс (РЕК) уточнил, что атака на синагогу в Дербенте произошла незадолго до вечерней молитвы.

Примерно в это же время в Махачкале подверглись обстрелу пост ДПС и находящаяся неподалеку синагога. Перестрелки полицейских с боевиками в Махачкале и Дербенте продолжались до поздней ночи. По данным властей республики, были убиты более 15 полицейских, жертвы есть также среди гражданских лиц.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что было ликвидировано «шестеро бандитов». Национальный антитеррористический комитет (НАК) позднее сообщил об уничтожении пяти боевиков. Двое из них оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Сейчас идут поиски их пособников.

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Как в Москве прокомментировали теракт в Дагестане

Комментируя трагедию в Дагестане, спикер Госдумы Вячеслав Володин связал ее с атаками американских ракет ATACMS на Севастополь. Он не исключил, что у этих преступлений могут быть одни и те же заказчики. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможную связь между ракетной атакой ВСУ на Крым и террористическими нападениями в Дагестане будет устанавливать следствие. По его словам, пока рано делать какие-либо выводы.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, кто несет ответственность за теракт. По ее словам, преступление было спланировано врагами России, которые находятся за границей. Матвиенко выразила убеждение, что целью организаторов теракта было посеять раздор и взорвать российское общество изнутри. Спикер верхней палаты парламента также выразила соболезнования родным и близким погибших и раненых.

Прослеживается ли в теракте украинский след?

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале уравнял организаторов и исполнителей терактов в Дагестане и власти США и Украины. «Теперь все они — американские власти, бандеровский режим и безумные фанатики — ничем для нас не отличаются», — заметил он.

Синхронность действий террористов можно объяснить только наличием общего координационного центра, находящегося за пределами Дагестана и России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев. По его словам, целью террористов было посеять смуту, межконфессиональную и межнациональную рознь в стране.

«Это давний подлый прием, который внешние силы давно, но безуспешно пытаются реализовать на Северном Кавказе. Имел, конечно, место эффект неожиданности. Больше 10 лет в Дагестане не фиксировались такие масштабные теракты, и эта первая за последнее десятилетие единовременная потеря такого большого количества сотрудников правоохранительных органов. Тем не менее у террористов нет и не будет в Дагестане поддержки и пособнической базы», — подчеркнул Гаджиев.

По его словам, в Дагестане достаточно сил и средств, чтобы держать ситуацию под полным контролем. Парламентарий напомнил, что все преступники были ликвидированы сразу же.

До этого Гаджиев также заявил, что за терактами в Дагестане стоят спецслужбы Украины и стран НАТО. «Мы развиваем успех на СВО во всех фронтах, а значит [по задумке противника], ситуацию надо раскачать внутри нашей страны», — сказал он.

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Кто может стоять за нападениями в Дагестане

В свою очередь сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что если каждый замешанный на религиозной и национальной нетерпимости теракт будут списывать на происки Украины и НАТО, то это приведет к большим проблемам. «В чужом глазу соринку видим, в своем — бревна не разглядим. А пора бы»,— написал он в Telegram-канале.

Солидарность с сенатором выразил политолог Сергей Марков. В своем Telegram-канале он указал, что теракт в Дагестане информационно поддерживают тысячи украинских ботов, однако, по его мнению, Киев вряд ли имеет отношение к произошедшему. «Это они просто на автомате поддерживают всех террористов против России. Или они получили задание от украинских властей поддерживать этот теракт? Я не думаю, что теракт в Дагестане организован Украиной», — написал политолог.

По мнению Маркова, трагедия в Дагестане — дело рук представителей радикальных исламских движений. Причем он подчеркнул, что рассадниками экстремизма среди российских мусульман выступают подпольные клубы ММА. По данным Telegram-канала Mash, одним из ликвидированных в Дербенте боевиков был боец клуба экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он был воспитанником школы отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова. Сам Нурмагомедов эту информацию пока не комментировал.

Радикальный исламизм — это явление, не имеющее никакого отношения к настоящему исламу и враждебно ему, а именно оно чаще всего становится причиной трагедий, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по национальностям Анастасия Удальцова. По ее словам, сейчас борьба с радикалами «на земле» крайне актуальна.

«Этот факт нельзя игнорировать, как нельзя и списывать все выступления исламистов на происки украинских и западных спецслужб: религиозные радикалы — это самостоятельная категория врагов России, хотя они и могут сотрудничать с другими нашими противниками», — сказала Удальцова.

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Что известно о реакции ИГ на теракты в Дагестане

К вчерашним терактам в Дагестане может быть причастна местная ячейка террористической организации «Вилаят Хорасан», указывает американский Институт изучения войны (ISW). В частности, российское подразделение принадлежащего «Исламскому государству» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) медиацентра «Аль-Азаим» опубликовало заявление, в котором похвалило «братьев с Кавказа» за их действия.

По мнению экспертов ISW, это указывает на причастность к преступлению «Вилаят Кавказ». Региональная антитеррористическая структура ШОС после атаки на «Крокус Сити Холл» 22 марта предупреждала о возросшей активности «Вилаят Кавказ» и усилении с апреля этого года вербовочной деятельности на Северном Кавказе.

Почему Дагестан уязвим для радикальной пропаганды

Дагестан в последние годы лидирует среди российских регионов по числу преступлений террористического характера, следует из данных Генпрокуратуры РФ. Эксперты указывают, что на количество таких преступлений влияют социальные факторы, в частности большая плотность и прирост населения при очень низком уровне зарплат и отсутствии рабочих мест, что вызывает социальный протест, принимающий в том числе и религиозные формы.

Еще одним фактором, который влияет на количество преступлений, связанных с терроризмом, выступает уровень культуры населения. По словам экспертов, ислам высокого уровня достаточно сложен для понимания. Поэтому для людей с низким уровнем культуры, как правило, доступна лишь упрощенная версия религии, которая выступает в качестве основы радикальных учений.

Распространение религиозного радикализма в России и, в частности, на Северном Кавказе — это организованная работа против РФ со стороны зарубежных противников, прежде всего стран Запада, заявил NEWS.ru директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. По его словам, Дагестан — это максимально удобная территория, где это можно сделать по различным историческим, географическим и религиозным причинам.

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Как России справиться с религиозным экстремизмом на Кавказе

Многое в вопросе противодействия терроризму зависит от российских правоохранительных органов, а также от системы государственного управления, уверен Солонников.

«Это серьезнейший вызов, к которому легко относиться нельзя. Это просто так не рассосется, нужно провести работу. Вчера, как стало ясно, есть недоработки. Нет какого-то одного пути. Это работа контрразведки, то есть выявление всех внешних связей, жесткое отсечение вредных. Работа с элитами, их чистки, работа в информационном поле, непосредственно с молодежью. Предложение альтернативной позитивной повестки. Нужен комплексный подход», — перечислил политолог.

России не нужна помощь иностранных государств в борьбе с религиозными радикалами, заявил NEWS.ru политолог Марат Баширов. «Если какие-то разведданные кто-то предоставит, мы, конечно, примем их с огромным удовольствием и отблагодарим. Но все технические возможности у нас имеются, что в случае с ударами ракет, что в случае событий в Дагестане», — заключил он.

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