Опубликованы кадры стрельбы на границе с Абхазией

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Появилась видеозапись перестрелки на границе России и Абхазии, кадры опубликовали «Известия». На них видно, как мужчина идет вдоль дороги, а затем падает на землю.

В результате перестрелки погиб один человек. Ролик появился благодаря записи с камер видеонаблюдения.

Неизвестные лица открыли огонь на российско-абхазской границе. По данным СМИ, инцидент произошел в районе КПП на реке Псоу. Очевидцы утверждают, что есть убитые и раненые. Источник уточнил, что один погибший оказался гражданином Абхазии. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Дербенте и Махачкале в воскресенье тоже произошла стрельба. Преступники обстреляли пост ДПС, синагогу и храм, а также убили священника.

Глава Чечни Рамзан Кадров заявил, что республика готова оказать любую помощь Дагестану при поиске и поимке нападавших. Политик назвал преступников террористами, которые в очередной раз проявили свою истинную и подлую сущность. По его словам, как всегда, в качестве жертвы они выбрали безоружных и беззащитных людей.

Смерть священника из Дербента подтвердил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. По его словам, 66-летнему отцу Николаю перерезали горло. Священник был тяжело болен.