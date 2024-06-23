Священнику в Махачкале перерезали горло Общественник Хадулаев: отца Николая из церкви в Дербенте убили в Махачкале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил об убийстве отца Николая из церкви в Дербенте. По его словам, 66-летнему священнику перерезали горло в Махачкале. Мужчина тяжело болел, написал Хадулаев в Telegram-канале.

Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1 вооруженного лишь газовым пистолетом расстреливали. Священники закрылись в церкви, ожидая помощи, — поделился общественник.

Ранее в столице региона группа вооруженных злоумышленников напала на пост ДПС. Преступники устроили перестрелку с полицией на улице Ермошкина в Махачкале. Один из правоохранителей погиб. Шестеро полицейских отделались ранениями. По данным УМВД по республике, в регионе объявлен план «Перехват».

В результате перестрелки загорелся полицейский автомобиль. На представленном «112» видео видно, как машину охватило пламя. В ролике также слышатся звуки стрельбы.

В Дербенте злоумышленники открыли огонь из автомата по синагоге и церкви, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. По данным ведомства, в результате стрельбы погиб один сотрудник полиции. Второй получил ранение. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.