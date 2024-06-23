Полицейский автомобиль загорелся в ходе перестрелки в Махачкале Появились кадры горящего полицейского автомобиля в Махачкале

Фото: Башир Алиев/РИА Новости

Полицейский автомобиль загорелся в результате перестрелки в Махачкале. На представленных Telegram-каналом «112» кадрах видно, как машину охватило пламя, двери транспортного средства открыты. Неизвестно, остался ли кто-то внутри.

Вокруг горящего автомобиля появились столбы дыма и слышны звуки стрельбы. По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб. Шестеро представителей правоохранительных органов получили ранения после нападения неизвестных на пост ДПС.

Ранее стало известно, что группа вооруженных злоумышленников обстреляла пост дорожно-патрульной службы в Махачкале. Инцидент произошел на улице Ермошкина. В Дагестане объявлен план «Перехват». Никто из гражданских не пострадал, уточнили в управлении МВД по республике.

Личности нападавших установить пока не удалось, как и их мотивы. В городе усилена работа стражей порядка. Проводятся соответствующие мероприятия по установлению местоположения преступников.

В подмосковном Одинцово воскресное утро началось с драки и стрельбы под окнами элитного жилкомплекса. Несколько человек избивали мужчину в ЖК «Рублевский», после чего открыли по нему огонь из пистолета. По словам местных жителей, участники конфликта угрожали тем, кто выглянул из окон и наблюдал за происходящим.