Перестрелка с убитыми и ранеными произошла на границе России и Абхазии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Неизвестные лица открыли стрельбу на российско-абхазской границе, пишет Telegram-канал «Республика». По предварительной информации, инцидент случился в районе контрольно-пропускного пункта на реке Псоу.

По словам очевидцев, есть убитые и раненые. Канал уточнил, что один погибший является гражданином Абхазии. Все подробности произошедшего выясняются.

Информацию также подтвердили в прокуратуре Гагрского района. Там сообщили ТАСС, что один человек погиб, еще трое пострадали.

По предварительной информации, неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись. В результате один мужчина убит, трое пострадали, все — местные жители. Других подробностей пока нет, проводятся мероприятия по установлению личностей стрелявших и их задержанию, — сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что ситуация на границе к настоящему моменту стабилизировалась. Перестрелка не повлияла на проход людей через КПП.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в магазине «Дикий мясник» в американском штате Арканзас. В результате происшествия погибли четыре человека, еще 14, в том числе сотрудники полиции, получили ранения.