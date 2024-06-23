Четырех человек расстреляли в продуктовом магазине в штате Арканзас

Фото: Arkansas Attorney General Tim Gr/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стрельба произошла в магазине «Дикий мясник» в американском штате Арканзас, передает NBC. В результате происшествия погибли четыре человека, еще 14, в том числе сотрудники полиции, получили ранения.

Уточняется, что подозреваемого удалось задержать. Он получил тяжелые ранения при попытке сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Нападавшему грозит смертная казнь.

Ему оказали медицинскую помощь в связи с травмами, не представляющими угрозы для жизни, после перестрелки с правоохранительными органами, а затем он был освобожден из-под стражи и доставлен в центр заключения округа Уачита, — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в центре Кургана мигрант несколько раз выстрелил из пистолета в воздух. Полиция задержала 37-летнего иностранца, оружие было при нем.

До этого мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья в Рязани. В результате случившегося погиб человек, еще один госпитализирован с ранением. ЧП произошло на почве конфликта из-за «имущественного спора». Злоумышленник задержан.

По данным ТАСС, преступление совершено на рязанском предприятии «Рязаньмонтажзаготовка». Убитой оказалась женщина, ранение получил мужчина.