Мигрант устроил стрельбу в центре Кургана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Кургана мигрант несколько раз выстрелил из пистолета в воздух, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Полиция задержала 37-летнего иностранца, оружие было при нем.

Пистолет пригоден для производства выстрелов и обладает поражающим действием, достаточным для причинения повреждений, опасных для жизни и здоровья человека, — заключили эксперты ведомства.

При этом отмечается, что оружие было модифицировано кустарным способом, оно записано на другого человека. Сам задержанный зарегистрирован в Туле и находился в Кургане проездом.

В начале июня в Москве мигранты устроили поножовщину на стройке. Массовая драка рабочих произошла в жилищном комплексе «Царицыно-2» . Один из пострадавших — 20-летний гражданин Таджикистана — получил удар ножом в пах, другой — в область бедра. Их госпитализировали. 31-летний нападавший после случившегося пытался в срочном порядке покинуть Россию, однако его задержали в аэропорту Домодедово.

До этого в Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали иностранца, напугавшего прохожих своим вызывающим поведением. Судя по кадрам с места происшествия, мужчина был в нетрезвом состоянии. Сперва он накричал на сотрудников вневедомственной охраны, затем предложил им покурить, а после набросился на них.