Мужчина расстрелял людей на заводе в Рязани Мужчина открыл огонь по людям на предприятии «Рязаньмонтажзаготовка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья в Рязани, сообщили в региональной прокуратуре. В результате случившегося погиб человек, еще один госпитализирован с ранением. ЧП произошло на почве конфликта из-за «имущественного спора». Злоумышленник задержан.

В ходе конфликта, возникшего из-за имущественного спора и неприязненных отношений, 66-летний мужчина произвел не менее трех выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия в отношении двух лиц, — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, преступление совершено на рязанском предприятии «Рязаньмонтажзаготовка». Убитой оказалась женщина, ранение получил мужчина.

Ранее пьяный мужчина открыл огонь по балконам в подмосковном Серпухове после просьбы соседей сделать музыку потише. Он сидел в своем дворе на улице Дзержинского и слушал музыку на портативной колонке. Жильцы дома пожаловались на выбранный репертуар и попросили мужчину убавить звук. В ответ 40-летний хулиган достал пневматический пистолет и начал стрелять по окнам. Никто не пострадал.

Мужчина в камуфляжной форме открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области. От выстрела в землю рикошетом ранило женщину. Его задержали на следующее утро. У него изъяли автомат и завели в отношении него дело по статье «Разбой».