В Чечне заявили о готовности помочь Дагестану Кадыров: мы готовы оказать любую помощь в поиске преступников в Дагестане

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности оказать любую помощь Дагестану при поиске и поимке преступников, которые убили священника и напали на храм и синагогу. Политик в Telegram-канале подчеркнул, что террористы в очередной раз проявили свою истинную подлую и трусливую сущность.

При этом, как всегда, в качестве жертвы они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившиеся выглядит подлой провокацией и попыткой заключения между признаниями, — написал глава республики.

Кадыров отметил, у тех, кто совершает эти подлые преступления, нет ни веры, ни нации, ни мужского достоинства. По мнению главы Чечни, на такое могут пойти только «последние нелюди, которых нужно уничтожить на месте». Кадыров выразил уверенность в том, что дагестанские силовики найдут каждого виновного и заставят понести заслуженное наказание.

Глава республики также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в Махачкале и Дербенте от лица всего чеченского народа и от себя лично. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

В Дагестане введен режим контртеррористической операции после происшествий в Махачкале и Дербенте. Правоохранители занимаются поиском преступников, открывших огонь по полиции, зданиям синагоги и церкви.