Политолог ответил, причастен ли Киев к теракту в Дагестане Политолог Марков: теракт в Дагестане вряд ли организован Украиной

Фото: СК РФ

Тысячи украинских ботов информационно поддерживают теракт в Дагестане, однако вряд ли Киев имеет отношение к произошедшему, заявил политолог Сергей Марков в Telegram-канале. В связи с этим эксперт предположил, что Украина «просто на автомате» поддерживает все преступления против России.

Украинские информационные ресурсы, все эти тысячи ботов активно поддерживают информационно теракт в Дагестане. Это просто факт. Это они просто на автомате поддерживают всех террористов против России. Или они получили задание от украинских властей поддерживать этот теракт? Я не думаю, что теракт в Дагестане организован Украиной, — написал Марков.

Похожее мнение накануне высказал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Если списывать каждый теракт на Украину и НАТО, «этот розовый туман приведет нас к большим проблемам», предупредил он.

Ранее сообщалось, что следственные органы СУ СК РФ по Дагестану продолжают расследование уголовного дела по фактам нападения в Махачкале и Дербенте. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям — теракт, незаконное хранение орудие и его хищение.

По версии следствия, вооруженные группы напали на религиозные здания. Кроме того, они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате происшествия погибли 15 полицейских и четыре гражданских.