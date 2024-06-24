Уголовное дело после атак в Дагестане возбудили по нескольким статьям СК: уголовное дело о теракте и хищении оружия возбуждено после атак в Дагестане

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Следственные органы СУ СК РФ по Дагестану продолжают расследование уголовного дела по фактам нападения в Махачкале и Дербенте, сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям: теракт, незаконное хранение оружия и его хищение.

Преступные действия злоумышленников, в результате которых погибли и пострадали сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, квалифицированы по признакам составов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия), — говорится в сообщении.

По версии следствия, вооруженные группы напали на религиозные здания. Кроме того, они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате происшествия погибли 15 полицейских и четверо гражданских.

Ранее также сообщалось, что уголовное дело по статьям об убийстве, незаконном хранении и перевозке оружия возбуждено в Абхазии после перестрелки на контрольно-пропускном пункте «Псоу» на границе с Россией. Прокуратура уже приступила к расследованию произошедшего.