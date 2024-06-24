В Абхазии возбудили уголовное дело после стрельбы на границе с Россией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уголовное дело по статьям об убийстве, незаконном хранении и перевозке оружия возбуждено в Абхазии после перестрелки на контрольно-пропускном пункте «Псоу» на границе с Россией, сообщили в прокуратуре Гагрского района республики. Ведомство уже приступило к расследованию произошедшего, передает РИА Новости.

Уголовное дело заведено по статьям 117 «Незаконное хранение и перевозка оружия» и 99, часть вторая, «Убийство». Расследованием занимается прокуратура Гагрского района, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в ходе перестрелки на границе России и Абхазии, произошедшей днем 23 июня, пострадали трое граждан республики. Среди них одна несовершеннолетняя. Кроме того, один человек погиб, он является гражданином Абхазии.

По информации СМИ, причиной перестрелки на российско-абхазской границе стал личный конфликт. Уточнялось, что под огнем оказались случайные прохожие. Позднее в Сети появились кадры перестрелки на границе России и Абхазии. В ролике видно, как мужчина идет вдоль дороги, а затем падает на землю.

До этого в Дагестане в ходе контртеррористической операции ликвидировали пять боевиков. По данным Национального антитеррористического комитета, троих бандитов нейтрализовали в Махачкале.