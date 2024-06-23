Названа причина стрельбы в Абхазии «Кубанские Новости»: стрельба в Абхазии произошла на почве личного конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перестрелка на российско-абхазской границе произошла на почве личного конфликта, сообщает Telegram-канал «Кубанские Новости». По его данным, один человек погиб, еще трое ранены.

Как стало известно каналу, под огнем оказались случайные прохожие: один из них был убит, трое — ранены. Все они являются местными жителями, пишут авторы.

Сегодня неизвестные лица открыли стрельбу на российско-абхазской границе. По предварительной информации, инцидент случился в районе контрольно-пропускного пункта на реке Псоу. По словам очевидцев, есть убитые и раненые. Один погибший является гражданином Абхазии. Все подробности произошедшего выясняются.

Кроме того, сегодня корреспондент Мурад Магомедов сообщил, что на пост ДПС в Махачкале напали двое мужчин в бронежилетах, вооруженные автоматами. По словам журналиста, злоумышленники подъехали на площадь Коминтерна и открыли огонь по полицейским, а после отправились в сторону церкви, расположенной на улице Орджоникидзе.

Также группа злоумышленников, вооруженных автоматами, обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. По предварительным данным, преступники скрылись на иномарке «Фольксваген Поло» белого цвета.