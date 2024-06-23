Появились новые детали нападения на пост ДПС в Махачкале «Известия»: пост ДПС в Махачкале атаковали два человека в бронежилетах

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Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов сообщает, что на пост ДПС в Махачкале напали двое мужчин в бронежилетах, вооруженные автоматами. По словам журналиста, злоумышленники подъехали на площадь Коминтерна и открыли огонь по полицейским. По информации журналиста, нападавшие отправились в сторону церкви, которая находится на улице Орджоникидзе.

Двое боевиков подъехали на площадь Коминтерна в Махачкале, это недалеко от железнодорожного вокзала. <...> Вышли в двух бронежилетах с автоматами, открыли огонь по сотрудникам полиции, которые дежурили на площади, — рассказал Магомедов.

МВД по Республике Дагестан подтвердило, что группа вооруженных злоумышленников обстреляла пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, один из полицейских погиб, еще шестеро получили ранения. В регионе объявлен план «Перехват».

В это же время группа злоумышленников, вооруженных автоматами, обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. По предварительным данным, преступники скрылись на иномарке Volkswagen Polo белого цвета.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сказал, что злоумышленники, устроившие вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, рассчитывали посеять панику и страх в регионе. Глава региона выразил уверенность, что у них ничего не выйдет.