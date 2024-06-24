Путин выразил соболезнования тем, кто потерял родных в Крыму и Дагестане Песков: Путин глубоко соболезнует всем, кто потерял родных в Крыму и Дагестане

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных во время вчерашней атаки Вооруженных сил Украины по Севастополю в Крыму, а также во время теракта в Дагестане, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российскому лидеру накануне постоянно докладывали о ситуации, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Путин глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных в Крыму в результате ракетной атаки и родственникам и близким погибших в Дагестане. Всем будет оказана соответствующая помощь, она оказывается и по линии служб здравоохранения всем, кто пострадал, — сказал Песков.

По его словам, президенту докладывают о том, как оказывается помощь пострадавшим, а также родным и близким погибших в обоих регионах. Глава государства отдал все необходимые поручения.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в воскресенье, 23 июня, атаковали пляж в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате удара погибли пять человек. По его словам, жертвами стали трое детей и двое взрослых. Губернатор также уточнил, что пять детей находятся в реанимации. Их доставят в Москву специальным бортом. В Минздраве России уточнили, что в результате ракетного обстрела Севастополя пострадал 151 человек.

Вместе с тем стало известно, что террористы, устроившие нападения 23 июня в Дагестане, одновременно подожгли синагогу и церковь в Дербенте, в обоих зданиях начался пожар. Одновременно с этим боевики открыли огонь по полицейским. По предварительной информации, число жертв теракта составило 19 человек, 15 из них — правоохранители.