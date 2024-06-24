Baza: появились новые детали нападений на церкви и синагоги в Дагестане Baza: террористы одновременно подожгли церковь и синагогу в Дербенте

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Telegram-канал Baza сообщил, что террористы, устроившие нападения 23 июня в Дагестане, одновременно подожгли синагогу и церковь в Дербенте, в обоих зданиях начался пожар. По его информации, одновременно с этим боевики открыли огонь по полицейским.

Канал отмечает, что рядом с синагогой смертельные ранения получили охранник и полицейский, террористы также застрелили двух прохожих. Рядом с церковью, уточняет Telegram-канал, боевики убили полицейского и священнослужителя, после чего скрылись с места происшествия.

По данным канала, спустя час было совершено нападение на полицейских около церкви на улице Мирзабекова в Махачкале — там погибли четверо стражей правопорядка, еще несколько полицейских получили ранения. Baza также сообщается, что затем террористы подожгли синагогу и обстреляли наряд ДПС на улице Буйнакского.

Теракт в Махачкале произошел 23 июня. Группа вооруженных злоумышленников совершила нападение на православный храм, пост ДПМ и синагогу, одновременно с этим были зафиксированы атаки в Дербенте.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о 20 жертвах нападений боевиков. Уточняется, что были убиты 17 полицейских, еще 32 сотрудника силовых структур пострадали.