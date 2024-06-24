«112»: число жертв теракта в Дагестане увеличилось «112»: число погибших во время теракта в Дагестане возросло до 20

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что число жертв теракта в Дербенте и Махачкале возросло до 20 человек, 17 из них — правоохранители. По данным канала, всего пострадали 44 человека, 32 из которых являются сотрудниками силовых структур.

Вечером 23 июня в Дербенте злоумышленники обстреляли из автомата синагогу и церковь. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что при нападении на церковь был убит священник. По его данным, священнослужителю перерезали горло. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал о ликвидации в Дагестане пяти боевиков. В Дербенте нейтрализовали двух бандитов, в Махачкале — трех. На месте боестолкновений в Дагестане работают взрывотехники органов безопасности, добавили в НАК. По последним данным, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.

В правоохранительных органах сообщили, что боевики были последователями международной террористической организации. Их кураторы будут установлены в ходе следствия.

На опубликованных кадрах из церкви в Махачкале, где произошел теракт, можно заметить сгоревший автомобиль. В ролике также видны пулевые отверстия в стенах и дверях и разбитые окна. В результате случившегося в Дагестане объявлен трехдневный траур.