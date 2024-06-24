Появилось видео из церкви в Махачкале, где произошел теракт Местная жительница: между перестрелками на улицах Махачкалы была гробовая тишина

Фото: РИА Новости

Появилось видео из церкви в Махачкале, где произошел теракт. На опубликованных «Известиями» кадрах можно заметить сгоревший автомобиль, пулевые отверстия в стенах и дверях, разбитые окна.

По словам жительницы Махачкалы Ажи Абиевой, на улице между перестрелками «царила гробовая тишина», горожанам нельзя было покидать дома. Террористы после перестрелки в церкви попытались ретироваться к жилому дому напротив храма. Но перестрелка там продолжилась. Местные жители до сих пор остаются без электричества и газа.

Вооруженные террористы в воскресенье, 23 июня, напали на православные храмы и синагогу в Дербенте и Махачкале. В правоохранительных органах сообщили, что боевики были последователями международной террористической организации. Их кураторы будут установлены в ходе следствия.

По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Во время контртеррористической операции было ликвидировано пять боевиков: двое — в Дербенте, трое — в Махачкале. На местах перестрелок в Дагестане работают взрывотехники органов безопасности. Изъято стрелковое оружие и боеприпасы.