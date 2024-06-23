Атака на православный храм в Дагестане 23 июня: священнику перерезали горло

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные террористы сегодня, 23 июня, совершили вооруженное нападение на православные храмы в Дагестане. Что об этом известно, кого убили?

Атака на храмы и синагогу в Дагестане сегодня

Около 18:40 по московскому времени СМИ сообщили, что в Дербенте произошло нападение на православный храм. Боевики также атаковали полицейских.

«Весь состав полиции города поднят по тревоге. У здания церкви Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина дежурят полицейские и пожарные, очевидцы сообщают, что в районе была слышна стрельба и виден дым», — писала Baza.

Через некоторое время стало известно, что террористы также напали на синагогу и церковь в Махачкале.

Чуть позже выяснилось, что одним из убитых в ходе нападения на храм в Дербенте стал его настоятель — отец Николай. Также в церкви Махачкалы расстрелян охранник, об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. «По поступившей мне информации, отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел», — отметил он.

СМИ сообщили, что у погибшего охранника из оружия был только газовый пистолет. Предположительно, священники закрылись в церкви.

В 19:46 поступила официальная информация от Национального антитеррористического комитета: в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

«В Дербенте боевики зверски убили настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Николая Котельникова, перерезав ему горло. Причем террористы ворвались в православную церковь на Троицу почти под закрытие храма после вечернего богослужения. Протоиерей Николай Котельников из своих 66 лет 40 отдал служению Богу, он также был участником миссии по привозу Благодатного огня из Иерусалима. В 80-х его направили из Ставрополя в Дербент. Православный батюшка никому не отказывал в помощи. У убитого боевиками священника остались жена, трое детей и внуки», — написала Readovka.

МВД Дагестана призвало жителей Махачкалы не выходить из дома без необходимости. В районе горящей синагоги слышны выстрелы. В Дербенте и Махачкале, предварительно, пострадали 16 человек.

В результате терактов в Дагестане, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Правоохранительными органами принимаются все меры для розыска и задержания преступников, совершивших нападения в Дагестане.

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