Погода в Москве в начале следующей недели: столицу накроет похолодание

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В понедельник, 24 июня, в Москве воздух прогреется днем до плюс 20 градусов, осадков не прогнозируется, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Какая погода будет завтра и послезавтра в российской столице и Санкт-Петербурге?

Погода в Москве в понедельник и вторник

По словам Шувалова, следующая неделя в столице будет достаточно прохладной. В среднем в дневные часы воздух будет прогреваться до 18-24 градусов.

«Следующая неделя в Москве не будет жаркой. Ночная температура составит в среднем 9–14 градусов тепла в ночные часы и 18–24 градуса тепла днем. Прохладнее, по сравнению с началом недели, окажутся среда и четверг, 26 и 27 июня. В эти дни столбики термометров опустятся до 14–19 градусов тепла. В понедельник, 24 июня, дождя не ожидается, но со вторника прогнозируются кратковременные дожди. Преимущественно будет облачно с прояснениями. Улучшится погода в выходные», — сообщил синоптик.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также отметил, что в целом неделя будет не слишком жаркой, а температура будет отставать от нормы примерно на полтора градуса.

«Холоднее всего будет в среду и четверг. В понедельник и вторник в Москве — от плюс 22 до плюс 24 градусов, а ночью — от 10 до 14 градусов тепла», — пояснил он в комментарии для RT.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что июнь стал самым дождливым месяцем в истории наблюдений за погодными условиями.

«Июнь 2024-го стал самым дождливым за весь период наблюдений — с 1879 года. Он стал самым дождливым, еще даже не закончившись. Связано это было с тем, что теплые и влажные воздушные массы переносились из субтропических регионов, южных акваторий Атлантики. В результате температура воздуха в Москве была на три градуса выше климатической нормы, то есть оказалась июльской», — подчеркнул метеоролог.

По данным центра «Фобос» в Москве 24 июня в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью — 13-15 градусов со знаком плюс. Днем — от плюс 19 до плюс 21 градуса. Ветер северный, умеренный.

25 июня будет переменная облачность. Ночью — от 13 до 15 градусов тепла. Днем — от плюс 21 до плюс 23 градусов. Ветер северо-западный, умеренный.

Погода в Санкт-Петербурге в понедельник и вторник

Вильфанд сообщил, что в Петербурге и Ленинградской области температура воздуха в ночные часы ожидается 10–15 градусов, днем — 20–22 со знаком плюс, преимущественно будет без осадков.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в понедельник в городе могут пройти кратковременные осадки.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Следующий дождик планируется на день понедельника, но может ещё и передумает подходить к Санкт-Петербургу», — написал он.

По данным «Фобоса», 24 июня в Северной столице в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью — от плюс 9 до плюс 11 градусов. Днем — до 23 градусов тепла. Ветер слабый.

25 июня прогнозируется переменная облачность. Ночью — от 11 до 13 градусов со знаком плюс. Днем — от 17 до 19 градусов тепла. Ветер западный, умеренный.

Читайте также:

Часов Яр, Клещеевка, Сокол: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 23 июня

Магнитные бури сегодня, 23 июня: что ждать завтра, апатия, сонливость, боли

Королевская семья Британии: последние новости, уничтожение репутации Кейт