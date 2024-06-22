Супержара, угроза лесных пожаров: какой будет погода в РФ 24–30 июня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Европейскую часть накроет волна прохладного воздуха из Арктики, а юг Сибири будет изнывать от 40-градусной жары. Обычно холодная Якутия также разогрелась и превратилась в самый пожароопасный регион страны. Тепло будет на Ямале и в ХМАО, а Дальний Восток зальют дожди. О том, какая погода ждет россиян на неделе с 24 по 30 июня, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как изменится погода в Москве

Температура воздуха в российской столице в выходные и в начале недели будет около или на 0,5 градуса ниже нормы: от 9 до 14 градусов в ночные часы, днем — 19–24, прогнозируют в Гидрометцентре. В среду — четверг, 26–27 июня, похолодает до 16–21 градуса в дневное время. А к концу недели столбики термометров поднимутся до отметки 25 градусов.

«В течение всей недели [в Москве и Подмосковье] будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие кратковременные дожди. Такая же погода будет и в более южных регионах Центрального федерального округа», — рассказал Вильфанд.

При этом он напомнил, что первые 20 дней июня в Москве были «очень теплыми и супервлажными». Количество осадков за это время «превысило все мыслимые и немыслимые значения».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Июнь 2024-го стал самым дождливым за весь период наблюдений — с 1879 года. Он стал самым дождливым, еще даже не закончившись. Связано это было с тем, что теплые и влажные воздушные массы переносились из субтропических регионов, южных акваторий Атлантики. В результате температура воздуха в Москве была на три градуса выше климатической нормы, то есть оказалась июльской», — отметил Вильфанд.

В ближайшее время ситуация изменится. Воздушные массы в европейскую часть России будут приходить с северо-запада, а в середине недели — с севера. Они принесут прохладную погоду почти на всю европейскую территорию России — холодный воздух будет проникать также на северо-запад Европейской России и в Поволжье. Вильфанд отметил, что «практически до северной границы Краснодарского края температура воздуха будет ниже нормы на 1–2 градуса в течение всех рабочих дней».

«Это пример того, как природа разрешает сложные ситуации. Сейчас, в период летнего солнцестояния, солнечные лучи способствуют установлению жаркой погоды. Но перемещение холодных масс из Арктики будет играть более значительную роль, чем солнечная энергия», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра.

Какой будет погода в Петербурге, на Волге и Черном море

В Петербурге, Ленинградской области и сопредельных регионах Северо-Западного федерального округа, по прогнозу Вильфанда, температура воздуха в ночные часы ожидается 10–15 градусов, днем — 20–22. Преимущественно там будет без осадков.

На севере Приволжья — в Кировской, Нижегородской областях, Удмуртии и Прикамье — ночные температуры будут находиться в диапазоне 8–12 градусов, дневные — 18–23 в понедельник — вторник и около 15–18 градусов в последующие дни.

На юге округа — в Саратовской, Оренбургской, Самарской областях — в начале недели местами сохранится 30-градусная жара, но со вторника, 25 июня, прогнозируется от 20 до 25 градусов. Там ожидаются осадки на протяжении всей недели, поскольку недалеко от Поволжья будет находиться центр циклона, следует из прогнозов Гидрометцентра.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На юге Европейской России, в Краснодарском крае, температурный фон останется в пределах климатической нормы. Там ожидается около 15–20 градусов по ночам, а в дневные часы с понедельника по среду — 28–33, в последующие дни — 25–30. Местами ожидаются дожди и грозы. Температура воды в Черном море — 22 градуса и выше.

Где будет жарче всего

«Супержаркая» погода, по оценкам Романа Вильфанда, установится на севере Урала — в Ханты-Мансийском и местами в Ямало-Ненецком автономном округе. В дневные часы воздух в отдельных районах этих субъектов прогреется до 27–31 градуса. Также там ожидаются осадки.

В Свердловской и Челябинской областях в первой половине недели ожидается 24–27 градусов в дневные часы, во второй половине начнется понижение температурного фона до 19–22 градусов. Также там прогнозируются «серьезные дожди», заявил научный руководитель Гидрометцентра.

Очень жарко почти на протяжении всей недели будет на юге Западной Сибири — там, по словам Романа Вильфанда, температура воздуха прогнозируется на 7–9 градусов выше климатической нормы.

В Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, на юге Красноярского края и в Хакасии столбики термометров в дневное время поднимутся до 30–36 градусов. А в Алтайском крае местами прогнозируется до 40 градусов. Периодически в этих регионах будут идти дожди разной степени интенсивности, временами — с грозами.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Забайкалье и местами в Бурятии также весьма жарко — днем воздух в этих регионах прогреется до 27–30 градусов. Но по ночам там существенно прохладнее — в темное время суток температура будет в диапазоне 8–12, местами до 15 градусов.

Где будет сухо и пожароопасно

В Якутии сохранится угрожающая пожароопасная ситуация. Там в силу господства антициклона неделя выдастся жаркой и сухой. Температура воздуха в самом большом субъекте РФ будет на 6–7 градусов выше климатической нормы, в дневные часы она достигнет 27–29 градусов.

По словам Вильфанда, снег в Якутии сошел очень рано, это «долгоиграющий фактор», который влияет на погоду в регионе.

«Хотя в Якутии было большое количество снега как зимой, так и в марте — апреле, уже во второй половине мая установилась высокая температура, которая привела к быстрому таянию. И снег, минуя жидкую фазу, быстро стал переходить в газообразную форму и испаряться в атмосферу. Снежный покров сошел быстро, не напитав почву. Таким образом, влага не попала в землю», — заявлял ранее по этому поводу Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что противоположная ситуация наблюдается в других регионах Дальнего Востока — в Приморье и Хабаровском крае, где всю неделю будут господствовать циклоны. Там ожидается прохладная погода — в дневные часы столбики термометров покажут 18–22 градуса. Но почти везде будут идти дожди, добавил собеседник NEWS.ru.

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