Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании на следующей неделе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На предстоящей неделе в Москве похолодает до 14 градусов тепла, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, преимущественно в столице будет облачно с прояснениями, однако местами также могут пройти кратковременные дожди.

Следующая неделя в Москве не будет жаркой. Ночная температура составит в среднем 9–14 градусов тепла в ночные часы и 18–24 градуса тепла днем. Прохладнее, по сравнению с началом недели, окажутся среда и четверг, 26 и 27 июня. В эти дни столбики термометров опустятся до 14–19 градусов тепла. В понедельник, 24 июня, дождя не ожидается, но со вторника прогнозируются кратковременные дожди. Преимущественно будет облачно с прояснениями. Улучшится погода в выходные, — сказал Шувалов.

Ранее в результате урагана «Эдгар» в Москве погибли два человека, еще 16 жителей столицы получили травмы. Кроме того, были повреждены более 40 автомобилей. Первого погибшего придавило деревом возле входа в парк «Дубки», второй мужчина погиб, когда на него обрушились строительные леса.

Настоящий погодный апокалипсис развернулся и на улицах Екатеринбурга. 22 июня СМИ сообщили, что город начал уходить под воду. В Сети опубликовали кадры, как вода с пугающей скоростью затапливает подземные переходы. Городской транспорт создает волны, проплывая через улицы. В некоторых районах Екатеринбурга уровень воды достает местным жителям практически до пояса.