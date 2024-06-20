В Москве два человека погибли, 16 пострадали в результате урагана «Эдгар», сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что более 40 машин были повреждены.
Первой жертвой непогоды стал москвич, его придавило деревом возле входа в парк Дубки на Ивановской улице. Второй мужчина погиб на Бауманской улице, когда на него упали строительные леса.
Одну женщину сдуло ветром в Царицынский пруд, но ее удалось спасти сотрудникам МЧС, которые прибыли с катером и вытащили ее из воды. Водитель иномарки, на которого упало большое дерево, чудом выжил. Спасатели распилили ствол дерева и госпитализировали пострадавшего.
В частности, возле станции метро «Бабушкинская» металлические листы во время урагана выбили окна трамвая. Пострадали два пассажира.
20 июня российскую столицу накрыли мощный ливень и ураганный ветер. Жители делятся кадрами непогоды из разных районов мегаполиса. Стихия разгулялась и сносит рекламные щиты и мусорные баки по всему городу.
Также ураганный ветер в Москве повалил дерево на фургон каршеринга. На имеющихся в распоряжении NEWS.ru кадрах видно, что у автомобиля разбиты стекла, включая лобовое.