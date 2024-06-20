Названо число жертв и пострадавших в результате урагана «Эдгар» в Москве SHOT: два человека погибли и 16 пострадали из-за урагана в Москве

В Москве два человека погибли, 16 пострадали в результате урагана «Эдгар», сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что более 40 машин были повреждены.

Первой жертвой непогоды стал москвич, его придавило деревом возле входа в парк Дубки на Ивановской улице. Второй мужчина погиб на Бауманской улице, когда на него упали строительные леса.

Одну женщину сдуло ветром в Царицынский пруд, но ее удалось спасти сотрудникам МЧС, которые прибыли с катером и вытащили ее из воды. Водитель иномарки, на которого упало большое дерево, чудом выжил. Спасатели распилили ствол дерева и госпитализировали пострадавшего.

В частности, возле станции метро «Бабушкинская» металлические листы во время урагана выбили окна трамвая. Пострадали два пассажира.

20 июня российскую столицу накрыли мощный ливень и ураганный ветер. Жители делятся кадрами непогоды из разных районов мегаполиса. Стихия разгулялась и сносит рекламные щиты и мусорные баки по всему городу.

Также ураганный ветер в Москве повалил дерево на фургон каршеринга. На имеющихся в распоряжении NEWS.ru кадрах видно, что у автомобиля разбиты стекла, включая лобовое.