Террористы в Дагестане 23 июня: кого зарезали и убили, что с нападавшими

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Злоумышленники обстреляли пост ДПС в Махачкале, церковь и синагогу в Дербенте. Что известно об атаке боевиков на Дагестан сегодня, 23 июня, есть ли раненые и погибшие?

Что известно о стрельбе в Дербенте

В Дербенте злоумышленники вечером 23 июня обстреляли из автомата синагогу и церковь, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. По данным правоохранителей, в результате ЧП один сотрудник полиции погиб, один ранен.

«Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку: „Фольксваген Поло“ белого цвета, госномер 921», — говорится в сообщении.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что при нападении на церковь в Дербенте был убит священник. По его данным, священнослужителю перерезали горло. Также пострадал охранник.

«По поступившей мне информации, отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1, вооруженного лишь газовым пистолетом, расстреляли», — написал он в своем Telegram-канале.

По информации Telegram-канала Mash, выезд из Дербента был оцеплен. Канал пишет, что нападавших было пятеро.

Что известно о стрельбе в Махачкале

В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, в результате погиб один сотрудник полиции, шестеро были ранены, сообщило управление МВД по Дагестану. Стрельба произошла на улице Ермошкина. В городе объявили план «Перехват».

«Двое боевиков подъехали на площадь Коминтерна в Махачкале, это недалеко от железнодорожного вокзала. <...> Вышли в двух бронежилетах с автоматами, открыли огонь по сотрудникам полиции, которые дежурили на площади», — рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

По информации журналиста, нападавшие отправились в сторону церкви, которая находится на улице Орджоникидзе.

На место происшествия выехали следователи, криминалисты и руководство регионального отделения ведомства. По данным Telegram-канала «112», некоторое время сотрудники правоохранительных органов вели перестрелку с нападавшими, после чего заблокировали и ликвидировали их.

«Двоих террористов, которые напали на полицейских в Махачкале, удалось ликвидировать», — уточняет канал.

По информации Telegram-канала Baza, на пляже Махачкалы также были задержаны двое мужчин. По информации источника, они могут быть связаны с террористами.

Что сообщили власти, количество погибших

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что злоумышленники, устроившие вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, рассчитывали посеять панику и страх в регионе, но у них ничего не выйдет.

«Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие. Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — заявил он.

Согласно последним данным «112», количество пострадавших в ходе обстрелов в республике превысило 20 человек.

«Количество пострадавших во время нападения на Дербент и Махачкалу возросло до 23 человек — источник 112. Также на данный момент известно о 5 погибших», — уточнил канал.

Пресс-секретарь МВД Дагестана подтвердила, что в Дербенте был убит 66-летний священник, информация о гибели второго священника не подтверждена.

Читайте также:

Удар по пляжу Севастополя 22 июня: сколько погибло и ранено детей, ответ РФ

Италия, песня на украинском, Киев: как сейчас живет актер Сергей Маковецкий

Угрозы из-за СВО, госпитализация, иноагенты: как живет Валерий Баринов