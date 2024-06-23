Угрозы из-за СВО, госпитализация, иноагенты: как живет Валерий Баринов

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Валерий Баринов

Народный артист России Валерий Баринов за годы карьеры снялся в более 200 российских фильмах и сериалах. Чем сейчас занимается актер, как отзывается об СВО и уехавших коллегах?

Чем известен Валерий Баринов

Валерий Баринов родился 27 ноября 1945 года в деревне Жилино Володарского района Орловской области, окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. Актер дебютировал в кино в 1968 году в драме «Шаги по земле».

Популярность пришла к Баринову после съемок в телесериале «Петербургские тайны», где он сыграл роль одного из главных злодеев Полиевкта Хлебонасущенского. Затем он снялся в лентах «Бесноватые», «Лучший город Земли», «Диверсант», «Кадетство», «Ирония судьбы. Продолжение», «Самый лучший фильм», «День выборов», «Ранетки», «Битва за Москву» и других.

Что известно о личной жизни Валерия Баринова

Валерий Баринов был женат три раза. С первой супругой актрисой Еленой Вановской он прожил в браке всего два дня, после чего уехал на съемки, а спустя время развелся.

Второй избранницей Баринова была гример Александрийского театра Татьяна. В браке родился сын Егор, но спустя шесть лет совместной жизни супруги развелись. Тогда женщина переехала в отдельную квартиру, а наследника оставила бывшему мужу. Когда сыну исполнилось 15 лет, актер встретил женщину по имени Елена и женился третий раз. У них родилась дочь Александра.

«Лена у меня бывший подполковник ФСБ, теперь она в отставке. Я могу об этом открыто говорить. Я старше жены на 15 лет, а Егор младше ее на 15 лет. Вот такое совпадение», — отмечал артист.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Валерий Баринов с супругой Еленой Бариновой

Как Валерий Баринов относится к СВО

Валерий Баринов поддерживает спецоперацию. Он считает, что Запад давно ведет обработку народа Украины и настраивает людей там против России. По мнению Баринова, для иностранных лидеров Украина — это разменная монета в противостоянии с РФ.

«Никому больше Украина не нужна. Кроме нас. Так что и вытаскивать всю эту ситуацию, налаживать там нормальную жизнь тоже нам», — сказал он.

Баринов часто ездит в зону спецоперации. Артист признался, что ему периодически угрожают расправится с его семьей, однако он не намерен прекращать выступления перед российскими военными.

«Мы там воюем, и я не могу остаться в стороне. Я знаю, что такое окопы, были такие моменты опыта в моей жизни… Мне, здоровому мужику, стыдно отказываться от поездок, меня могут и там убить, может и тут машина сбить», — отметил Баринов.

Что Баринов говорил об артистах-иноагентах

Валерий Баринов заявил, что признанные в России иноагентами артисты хотят через суд снять с себя соответствующий статус, чтобы вернуться на родину. Однако актер считает, что допустить это можно только в том случае, если они будут вымаливать прощение.

«Знаете, им надо прийти, приползти в Россию на коленях и сказать: „Простите меня“. А к кому он поползет? Куда? В студию к Соловьеву или Скабеевой? Я этих ведущих сейчас просто в качестве примера привожу. Думаю, они готовы приползти. Потому что у них там полная тоска. Но приползти им страшно — вдруг не примут», — заявил артист Aif.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Баринов

Чем сейчас занимается Валерий Баринов

В феврале 2024 года Валерий Баринов был госпитализирован по дороге в ТЮЗ. Артист вышел на связь из больницы, и сообщил, что «жив», однако делиться подробностями своего состояния отказался.

Баринов в 78 лет продолжает актерскую карьеру. В 2024 году с ним вышел боевик «Командир». Также артист выступает на сцене с концертом «Настоящий Артист», в котором принимают участие популярные актеры театра и кино.

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