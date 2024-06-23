Остров во Франции, тоска по РФ, запрет Украины: как живет Сергей Бурунов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов прославился благодаря участию в шоу «Большая разница» и съемками в сериале «Полицейский с Рублевки». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артиста, что он говорил о России и Украине?

Чем известен Сергей Бурунов

Сергей Бурунов родился 6 марта 1977 года в Москве, учился в Качинском высшем военном авиационном училище летчиков имени А. Ф. Мясникова по специальности «летчик-инженер», но был отчислен за неуспеваемость. Позднее окончил актерский факультет театрального института им. Б. В. Щукина.

Дебют Бурунова в кино состоялся в 2002 году в сериале «Кодекс чести». Затем он снялся в проектах «Эшелон», «Отблески», «Без права на ошибку», Неформат», «Ищу жену с ребенком» и «В спорте только девушки». Наиболее известной работой актера стала роль подполковника полиции Владимира Яковлева в сериале «Полицейский с Рублевки». После успеха ленты он также появился в картинах «Жизнь впереди», «Ивановы-Ивановы», «Домашний арест» и других.

Карьера артиста на телевидении началась с участия в пародийном проекте «Большая разница» на Первом канале, где Бурунов снимался на протяжении пяти лет. Затем он появился в проектах «Повтори!», «Супергерои» и «Форт Боярд».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актеры Сергей Бурунов и Александра Бортич на премьере фильма режиссера Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»

Что известно о личной жизни Сергея Бурунова

Бурунов ни разу не был женат и не имеет наследников. О своих романтических отношениях он не распространяется. По мнению актера, причиной отсутствия жены стала загруженность на съемках. Артист признавался, что думал о детях, но «те, от кого хотел, разлюбили».

В декабре 2023 года блогер Ида Галич в рамках своего YouTube-шоу «Есть вопросики» рассказала, что несколько раз ходила на свидания с Буруновым. В мае 2024 года актер появился на «Премии Художественного театра» вместе с 35-летней предпринимательницей Екатериной Леви. Они держались за руки и вместе покинули мероприятие, однако свои отношения не комментировали.

Как ситуация на Украине повлияла на Бурунова

Сергей Бурунов в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что в 2014 году остался без работы из-за конфликта на Украине.

«Произошли не очень приятные исторические события. Я должен был сниматься на Украине и был утвержден в большой проект, [но] случились эти события, и это все, естественно, отменилось. И 2014-й, и 2015 год были для меня достаточно тяжелыми», — отметил Бурунов.

Артист заявил, что из-за отсутствия работы ему пришлось брать кредиты. Бурунова продюсеры считали пародийным артистом, поэтому отказывали в серьезных проектах.

«В кредит жил, занимал деньги, ходил в банки, там брал какие-то кредитные карты. Где-то худо-бедно „подсъемывался“ два-три дня», — пояснил он.

Что Бурунов говорил о России после начала СВО

Сергей Бурунов в феврале 2024 года на встрече со студентами РТУ МИРЭА признался, что не может представить свою жизнь без России.

«„Я без России не могу. Я не смогу, потому что здесь все, здесь люди. Когда был во Франции и вел „Форт Боярд“ в 2021 году, <...> нас поселили в 500 километрах от Парижа на острове. <...> Меня стала так душить ностальгия. Я очень хотел борща и в баню. Невероятная тоска. Я понял, что не смогу здесь жить», — сказал актер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Бурунов

Бурунов заявил, что «не может без России, без людей, без красоты и чего-то родного». Артист также в интервью YouTube-проекту «Эмпатия Манучи» ответил на вопрос, что значит для него быть русским.

«Уважать свою Родину, любить ее, помнить своих предков, своих дедов, мразью не быть, добрее быть», — сказал он.

Чем сейчас занимается Сергей Бурунов

Сергей Бурунов на настоящий момент является ведущим возрожденного на Первом канале шоу «Большая разница» и продолжает сниматься в кино.

В 2023 году с ним состоялись премьеры фильма «Бременские музыканты» и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в 2024-м — мелодрамы «Он+Она».

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