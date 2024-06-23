Максим Галкин: последние новости 23 июня, боязнь России, продажа трусов

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

У юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) кончаются деньги, но он боится вернуться в Россию. Какие известны последние новости о шоумене на сегодня?

Получает ли Галкин деньги от Запада

Максим Галкин может получать финансирование от Запада, допустил в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, не исключено и спонсорство со стороны покинувших РФ олигархов. Галкин, уверен продюсер, умалчивает личное отношение к ситуации вокруг России и Украины в угоду своих «заказчиков».

«Я думаю, Галкин в меньшей степени относится к ситуации вокруг России и Украины идеологически. Он использует финансирование своей деятельности чисто как потребитель. Я думаю, может быть и западное финансирование, и финансирование от покинувших страну олигархов. Галкин вряд ли будет брезговать», — подчеркнул Рудченко.

Аналогичного мнения придерживается народный артист России Сергей Никоненко. По его мнению, Галкин преследует коммерческий интерес, когда шутит на своих концертах о родине. Актер считает, что шоумена спонсируют «олигархи, которым прижали хвост в России, и теперь они гадят».

Что известно о падении доходов Галкина, чем он зарабатывает

Шоумен и промоутер Сергей Дворцов в программе «ЧП.Расследование» на НТВ заявил, что Максим Галкин смог организовать свои концертные туры только благодаря супруге Алле Пугачевой, которая в него вложила деньги.

«Его супруга Алла Пугачева — человек не бедный, богатая женщина. Она его снабжает 100% деньгами, как ни крути. Если бы не Алла Борисовна, где был бы Макс? Если бы не Алла Борисовна, Макса не было бы в принципе», — отметил он.

Однако в последнее время Максим Галкин столкнулся с отменой концертов, в частности, он не смог выступить в Таиланде. По мнению Дворцова, вскоре комик останется без работы и будет вынужден искать другие методы заработка.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин

«Я могу здесь с точностью сказать, что деньги имеют свойство кончатся. Я думаю, что у Макса Галкина деньги кончатся, и он просто начнет продавать все, вплоть до трусов — и на это он будет жить», — добавил Сергей Дворцов.

Почему Галкин боится вернуться в Россию

Авторы программы «ЧП.Расследование» отметили, что, несмотря на падение доходов Максима Галкина и сокращение выступлений, шоумен не может вернуться в Россию из-за страха последствий его высказываний в негативном ключе в адрес родины и соотечественников.

«Неудивительно, что юморист так боится вернуться в Россию, ведь за все лживые заявления о стране и армии придется ответить. Если будет доказано, что Галкин распространяет фейки, он, в соответствии с новым законом, рискует расстаться и со свободой, и со своей недвижимостью. А беглому артисту есть что терять. Хотя бы замок в деревне Грязь стоимостью сотни миллионов рублей», — отметили в эфире НТВ.

Продюсер Павел Рудченко также заметил, что Максим Галкин сейчас переживает период паранойи.

«У Галкина наступил период определенной паранойи. Все, что у него не получается, он во всем старается винить русских, руку Кремля», — заметил Рудченко.

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