Италия, песня на украинском, Киев: как сейчас живет актер Сергей Маковецкий

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Сергей Маковецкий

Народный артист России Сергей Маковецкий прославился ролями в лентах «Брат-2», «Жмурки», «Ликвидация». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь актера, что он говорил о своем отношении к Украине?

Чем известен Сергей Маковецкий

Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. Не поступив в Киевский государственный институт театрального искусства, он устроился работать монтировщиком декораций в театр имени Леси Украинки.

В 1976 году Маковецкий переехал в Москву, окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина и был принят на службу в театр имени Вахтангова. Дебют актера в кино состоялся в фильме «Экипаж машины боевой». Первая известность пришла к нему после роли интеллигента-отшельника Ильина в фильме «Патриотическая комедия».

Сергей Маковецкий также снимался в лентах «Макаров», «Про уродов и людей», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Ликвидация», «12», «Тихий Дон» и других. За свою творческую деятельность актер был награжден премиями «Золотой Овен», «Ника», «Золотой Орел», «Хрустальная Турандот», «Кумир».

Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press Сергей Маковецкий на съемках фильма «Жмурки»

Что известно о личной жизни Сергея Маковецкого

Сергей Маковецкий в 1983 году женился на Елене Демченко, которая старше него на 18 лет. Познакомились они на Одесской киностудии, где возлюбленная работала редактором. Для нее этот брак стал вторым. От первого мужа у женщины остался сын Денис. Маковецкий его не усыновлял. Своих детей у актера нет.

В январе 2024 года Сергей Маковецкий признался в программе «Однажды», что к нему приставала молодая поклонница и предлагала уехать жить к ней в Италию. По словам актера, фанатка задарила его цветами и попросила довести до метро. Там, как заявил артист, она показала ему фото своего дома за границей и предложила уехать вместе с ней, но он отказался.

Что Маковецкий говорил об Украине

Сергей Маковецкий после начала спецоперации опубликовал в социальных сетях видео, на котором поет на украинском языке старую композицию «Пісня про рушник». Больше артист никак не комментировал события в мире.

В 2014 году он рассказал, что старается не говорить на тему Украины, потому что давно там не живет и не понимает, что происходит в стране.

«Да, я киевлянин. Но я не понимаю, что происходит, поэтому стараюсь этой темы совсем не касаться. Если я начинаю думать об этом или смотреть новости, у меня возникает желание что-то делать. Я звоню моим друзьям на Украину», — отметил Маковецкий.

Артист тогда сообщил, что не может отказаться от поездок на Украину, поскольку там находится могила его матери.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Маковецкий

«Последний раз я был в Киеве до всех этих революций на Майдане. Конечно, в Киев я обязательно поеду. Там могила моей мамы, там моя родина. Как же я не проведаю Батькивщину. Но я поеду как абсолютно мирный человек, как актер, который родился в Киеве и никогда его не забывает. Я мирный посол, посол доброй воли. Я киевлянин, живущий и работающий в Москве и, мне кажется, приносящий только добро», — поделился он.

Чем сейчас занимается Сергей Маковецкий

Маковецкий в 66 лет остается актером театра имени Вахтангова и выступает в других московских театрах в качестве приглашенного артиста. В 2023 году с ним в главной роли вышли фильмы «Операция „Неман“», «Праведник» и «Телохранители». Сейчас Сергей Маковецкий снимается для проектов «Кулачный» и «Горыныч».

В марте 2024 года появилась информация, что артиста обокрали в Санкт-Петербурге на 195 тысяч рублей, когда он заселился в один из отелей, однако он опроверг эту информацию.

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