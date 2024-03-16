Звезда сериала «Ликвидация» опроверг кражу у него почти 200 тысяч рублей Актер Маковецкий назвал фейком информацию, что его обокрали в Петербурге

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Сергей Маковецкий

Актер Сергей Маковецкий опроверг информацию, что в Санкт-Петербурге из его рюкзака пропали 195 тысяч рублей, сообщает «КП-Петербург». Артист назвал распространившиеся в СМИ данные фейком.

Вы что, с ума сошли? Нашли вселенскую тему. Вранье это все! Так и напишите, и передайте своим коллегам, — отреагировал он.

Ранее ряд СМИ сообщили, что народного артиста России Сергея Маковецкого, наиболее известного зрителям по ролям в сериалах «Тихий Дон» и «Ликвидация», обокрали в Санкт-Петербурге. Отмечалось, у артиста похитили почти 200 тысяч рублей во время пребывания в отеле.

Как стало известно, после спектакля он якобы отправился прогуляться по городу с крестником, а рюкзак с наличкой оставил в машине. Водитель актера передал сумку в отель, после чего гардеробщик поместил ее в специальную комнату для хранения. Позже Маковецкий забрал рюкзак и отправился пить чай в ресторан при отеле. Он полез в сумку, чтобы расплатиться, но так и не нашел конверт с деньгами.

До этого актриса Наталья Бочкарева написала заявление в полицию после того, как обнаружила пропажу 200 тысяч рублей. В день пропажи она ездила по ресторанам и при оплате счета не обнаружила денег. По словам артистки, незадолго до посещения заведения она положила кошелек в карман пальто.