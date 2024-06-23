Дом престарелых, просьба к Путину, «Барвиха»: где сейчас Татьяна Доронина

Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Татьяна Доронина

Народная артистка СССР Татьяна Доронина последние годы ведет затворнический образ жизни, но все еще значится в должности президента МХАТа. Какие известны последние новости об актрисе?

Чем известна Татьяна Доронина

Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде, окончила Школу-студию МХАТ. Она была одной из ведущих актрис Большого драматического театра имени Максима Горького. В 1966 году перешла в труппу МХАТа СССР им. М. Горького, после раскола которого в 1987 году возглавила МХАТ им. Горького.

Дебют Дорониной в кино состоялся в 50-х годах в мелодраме «Первый эшелон». Затем она снялась в лентах «Старшая сестра», «Три тополя на Плющихе», «Еще раз про любовь», «Мачеха», «Ольга Сергеевна», «Валентин и Валентина» и других.

Татьяна Доронина была замужем пять раз. В первый раз она вышла замуж за актера Олега Басилашвили, с которым вместе училась. Будучи в браке, артистка сделала аборт, поскольку не хотела ставить карьеру на паузу. Через семь лет пара развелась.

Вторым супругом Дорониной стал театровед Анатолий Юфит, однако и с ним отношения не сложились. Третий брак актрисы был заключен с писателем Эдвардом Радзинским. Союз продержался пять лет. С четвертым супругом актером Борисом Химичевым и пятым мужем работником ЦК ВЛКСМ Робертом Тохненко отношения также не сложились.

Зачем Татьяна Доронина обращалась к Путину

Татьяна Доронина возглавляла МХАТ до декабря 2018 года, после чего заняла должность президента театра, которая была создана специально для нее Минкультом РФ. Тогда учреждение возглавил режиссер Эдуард Бояков.

В 2021 году Татьяна Доронина написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросила «изгнать» худрука и попросила помочь сохранить театр.

«Очень хочется верить, что вы меня услышите: срочно надо изгнать торгашей из нашего театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», — написала актриса.

В театре в ответ заявили, что Доронина не появляется в стенах учреждения, и предположили, что ею могут манипулировать.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и народная артистка СССР, президент МХАТ имени Максима Горького Татьяна Доронина

Как Доронина оказалась в доме престарелых

В январе 2022 года стало известно, что актриса попала в дом престарелых на юго-западе Москвы после того, как находилась на лечении в подмосковном санатории «Барвиха». Действующий директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман рассказывал, что ни коллегам, ни поклонникам беспокоиться не о чем, поскольку об актрисе заботятся шесть медсестер, «у нее есть все — медицина, массаж, спорт».

По мнению источников NEWS.ru в театре, пожелавших сохранить анонимность, Доронина «вряд ли согласилась бы переехать из элитной „Барвихи“ в дом престарелых».

«Мы считаем, что ее (Доронину. — NEWS.ru) могли ввести в заблуждение, не сообщив, куда именно везут. Могли сказать, к примеру, что в другой санаторий. Зная Доронину лично, считаем, что она никогда бы не согласилась на проживание в доме для престарелых», — рассказали сотрудники МХАТ им. Горького.

Как сейчас живет Татьяна Доронина

Заслуженная артистка России Лидия Матрасова в марте 2024 года сообщила, что 90-летняя Татьяна Доронина сейчас общается лишь с небольшим окружением.

«У нее небольшое окружение, ей так комфортно. Она сейчас ни с кем не связывается по телефону. Татьяну Васильевну навещает ее помощник Игорь Константинович. Он регулярно ездит с водителем, гример приезжает порой, заместитель и помощник режиссера. Она дает им задания — просит что-то купить из еды или документы какие-то привезти или увезти», — рассказала она «Абзацу».

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Татьяны Дорониной орденом «За заслуги в культуре и искусстве». В тексте указа актрису поблагодарили за многолетнюю плодотворную деятельность.

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