«Я киевлянин, работающий в Москве»: как сейчас живет Сергей Маковецкий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Маковецкий

Народный артист России Сергей Маковецкий, известный зрителям по фильмам «Брат-2», «Жмурки», «Тихий Дон» и многим другим, в 65 лет продолжает сниматься в кино и выступать в театре. Что известно о его жизни?

Чем сейчас занимается Сергей Маковецкий

Маковецкий с 1980 года состоит в труппе Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова, на сцене которого сыграл более 50 ролей. Сейчас артист задействован в шести постановках, а также выступает в других культурных учреждениях в качестве приглашенного актера.

В 2023 году с артистом вышел фильм «Три богатыря» и сериалы «Телохранители» и «Операция „Неман“». В конце ноября в рамках Международного фестиваля IFFI Goa состоялся показ военной драмы Сергея Урсуляка «Праведник», где Сергей Маковецкий сыграл главную роль. Съемки картины проходили в 2021–2022 годах в Белоруссии, Израиле и России.

Как Маковецкий отреагировал на спецоперацию

Сергей Маковецкий в своем аккаунте в социальных сетях в день начала СВО спел на украинском языке старую композицию «Пісня про рушник». Больше артист никак не комментировал события в мире.

Актер является уроженцем Киева. В 2014 году он рассказал ТАСС, что старается не говорить на тему Украины, потому что давно там не живет и не понимает, что происходит в стране.

«Да, я киевлянин. Но я не понимаю, что происходит, поэтому стараюсь этой темы совсем не касаться. Если я начинаю думать об этом или смотреть новости, у меня возникает желание что-то делать. Я звоню моим друзьям на Украину. <...> Я киевлянин, живущий и работающий в Москве и, мне кажется, приносящий только добро», — объяснил артист.

Маковецкий выступал против запрета показа российских фильмов на Украине и санкций в отношении артистов с запретом на въезд в страну. По его мнению, у актеров нет национальности.

Что известно о скандале Маковецкого и Максаковой

В ноябре прошлого года актер Станислав Садальский рассказал о драке Сергея Маковецкого с актрисой Людмилой Максаковой во время перелета из Москвы в Новосибирск, куда артисты летели на гастроли.

По словам Садальского, его коллега был нетрезв, и Максакова пыталась его успокоить, в результате чего артисты «сцепились в рукопашной схватке». Сам Маковецкий сообщения о дебоше на борту самолета опроверг.

«В полете ничего не было! Это не более чем сплетня!» — заверил он.

Однако Садальский настаивал, что между Максаковой и Маковецким присутствует личная неприязнь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Маковецкий

Что известно о личной жизни Сергея Маковецкого

Сергей Маковецкий в 1983 году женился на Елене Демченко, которая старше него на 18 лет. Познакомились они на Одесской киностудии, где возлюбленная работала редактором. Для нее этот брак стал вторым. От первого мужа у женщины остался сын Денис. Маковецкий его не усыновлял. Своих детей у актера нет.

В эфире программы «Судьба человека» Сергей Маковецкий признался, что не стал заводить детей, потому что долгие годы жил скромно в комнате в общежитии.

«Ну куда? В эту комнату?! Я же все-таки мужчина и должен обеспечивать семью. Ну куда я принесу этого младенца? Так случилось, да. Я не стал эгоистом, не стал требовать у Елены ребенка», — объяснил актер.

За свою творческую деятельность актер отмечен многочисленными театральными и кинематографическими наградами, среди них премии «Золотой Овен», «Ника», «Золотой Орел», «Хрустальная Турандот», «Кумир».

Читайте также:

Связь с Украиной, защита Исинбаевой, Песков: как сейчас живет Татьяна Навка

«Так легче»: почему дочери Федосеевой-Шукшиной бросили мать на сиделку

Выборы Путина и Собянина, «Мосфильм»: как сейчас живет Карен Шахназаров