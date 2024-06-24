В Дагестане объявили трехдневный траур После нападения боевиков глава Дагестана объявил траур

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

После атак боевиков в Махачкале и Дербенте в Дагестане на три дня объявлен траур, сообщили в пресс-службе главы Дагестана Сергея Меликова. В соответствии с подписанным им указом, 24, 25 и 26 июня будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании Дагестана, отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.

24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал только что Сергей Меликов, — говорится в публикации.

Жертвами терактов в Дагестане стали более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц, сообщал ранее Сергей Меликов. Он пообещал оказать материальную помощь родным и близким погибших, а также выразил им соболезнования. Глава региона подчеркнул, что ситуацию в республике контролируют органы власти и правоохранители. По его словам, силовики продолжат выявлять спящие ячейки боевиков, которые готовили из-за рубежа. Меликов подчеркнул, что власти Дагестана знают, кто был организатором терактов и какую цель преследовал.

Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена, добавил Сергей Меликов. По его данным, во время боестолкновений было ликвидировано шесть боевиков.

Стало также известно, что «Единая Россия» исключила из своих рядов главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова за дискредитирующую партию действия. Ранее СМИ писали, что его сыновья и племянник участвовали в теракте в Махачкале.