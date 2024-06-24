Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Дагестане завершена Меликов: активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Дагестане завершена

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сергей Меликов

Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена, сообщил в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов. По его данным, во время боестолкновений было ликвидировано шесть боевиков.

Будут проводиться дальнейшие оперативно-разыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников спящих ячеек, которые, безусловно, подготавливались в том числе из-за рубежа, — заявил в своем видеообращении Меликов.

Он подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем властей и правоохранительных органов, жителям следует сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Меликов отметил, что семьям погибших силовиков и гражданских будет оказана материальная помощь.

Ранее Сергей Меликов сообщал о гибели более 15 полицейских и нескольких гражданских лиц в результате терактов в Махачкале и Дербенте. Он добавил, что случившееся в Махачкале и Дербенте было попыткой расколоть единство общества. По мнению Меликова, она не удалась.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал о ликвидации в Дагестане пяти боевиков. В Дербенте нейтрализовали двух бандитов, в Махачкале — трех. На месте боестолкновений в Дагестане работают взрывотехники органов безопасности, добавили в НАК. По последним данным, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.