Главу Сергокалинского района Дагестана исключили из «Единой России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Региональное отделение партии «Единая Россия» в официальном Telegram-канале сообщило об исключении из своих рядов главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Ранее СМИ писали, что его сыновья участвовали в теракте в Махачкале.

Решение принято в соответствии с уставом — за дискредитирующие «Единую Россию» действия, — говорится в сообщении реготделения партии.

В ответ на появившиеся данные о детях Омарова депутат Госдумы РФ Артем Бичаев предложил не смотреть на ситуацию однобоко. Он напомнил, что уроженцем Саргокалинского района является Герой России Магомед Нурбагандов. Он отказался сотрудничать с боевиками и произнес известную фразу: «Работайте, братья!» После этого он был застрелен.

А первым, кого убили террористы, когда пришли в церковь в Махачкале, это был охранник. Он не пускал боевиков и был убит. Он был мусульманин, — подчеркнул Бичаев.

Ранее СМИ сообщали, что Магомед Омаров задержан, его допрашивают следователи, в доме ведется обыск. Тогда же стало известно, что в трех ликвидированных боевиках были опознаны два его сына и племянник.

После окончания в Дагестане активной фазы оперативно-боевых мероприятий глава республики Сергей Меликов заявил, что в перестрелках с бандитами погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько гражданских лиц.