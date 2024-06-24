Теракты в Махачкале и Дербенте: погибшие, какие последние новости 24 июня

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Число погибших в результате нападения террористов на церкви и синагоги в Дагестане продолжает расти. Сколько жертв насчитали на данный момент, что известно о нападениях, кем оказались боевики?

Сколько погибших в результате терактов в Дагестане

24 июня в 08:15 Национальный антитеррористический комитет (НАК) отменил режим контртеррористической операции (КТО) в Махачкале и Дербенте.

Telegram-канал Baza сообщил, что количество погибших в результате терактов к утру выросло до 20 человек. Среди них 15 силовиков, также были убиты священник, охранник церкви и трое неизвестных. В больницах остаются 22 пострадавших.

Источники Telegram-канала «112» сообщили, что пострадали 44 человека, из них 37 правоохранителей.

НАК официально сообщил, что ликвидировано 5 террористов. Между тем глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил о 6 уничтоженных боевиках. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Как развивались события в Махачкале

Дагестанское издание «Черновик» восстановило ход терактов. Схема действий боевиков в Махачкале и Дербенте была одинаковой — атака на религиозный объект, священнослужителей, поджог здания, а дальше, по ходу движения, расстрелы полицейских.

Нападение на синагогу в Махачкале произошло около 18:00. По данным «Черновика», примерно в то время полицейские проверяли сообщение о минировании пиццерии в городе, поэтому внимание силовиков было отвлечено.

В синагоге никого не оказалось. Тогда боевики написали на дверях здания номера сур Корана (2:120 и 8:39) и забросили зажигательные средства на третий этаж.

Далее боевики двинулись к Свято-Успенскому кафедральному собору. На ул. Ермошкина они обстреляли наряд ДПС, ранив одного из сотрудников.

У собора террористы убили охранника по имени Михаил. Председатель ОНК Шамиль Хадулаев сообщил, что охранник церкви был вооружен только газовым пистолетом. При этом служители церкви и прихожане получили время, чтобы запереться в соборе.

Тогда террористы попытались покинуть Махачкалу. На ул. Комарова были заблокированы и уничтожены двое из этой группы. В здании собора остался один из боевиков, священнослужители и прихожане. Здание было блокировано силовиками, около 21:00 спецназ начал штурм, и вскоре стало известно, что боевик ликвидирован.

Фото: НАК/РИА Новости

Как развивались события в Дербенте

Первые сообщения об атаках на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте появились примерно в 18:20. Российский еврейский конгресс сообщил, что нападение на синагогу в Дербенте было совершено около 17:50, за 40 минут до вечерней молитвы.

Спустя несколько минут, примерно в 18:00, боевики напали на церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Прихожанам удалось спастись, и террористы убили выстрелом в голову 66-летнего священника Николая Котельникова. Хадулаев со ссылкой на свои источники сообщил, что ему перерезали горло. По другим данным, его обезглавили. Кроме того, был застрелен охранник церкви.

После нападения боевики начали отходить по улице Таги-Заде. Они были блокированы в частном секторе в районе ул. Сальмана и ликвидированы силовиками.

Фото: РИА Новости

Что известно о террористах, напавших на Дагестан

Источники в правоохранительных органах заявили ТАСС, что напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами террористической организации.

МВД Дагестана сообщило, что в нападениях в Махачкале принимали участие четверо боевиков, в Дербенте — двое. Судя по видео, боевики в Махачкале использовали американскую автоматическую винтовку AR-15, которую часто используют в США во время массшутинга.

Трое нападавших в Махачкале были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова: Адиль, Осман и Абдусамад Амадзиевы. Районного главу задержали поздним вечером 23 июня, его страница пропала с сайта партии «Единая Россия», а в официальном Telegram-канале дагестанского отделения «Единой России» сообщили о его исключении из рядов «в связи с утратой доверия».

LIFE.ru сообщил, что Омаров в прошлом был председателем правления банка «Эльбин» с штаб-квартирой в Махачкале. Банк неоднократно ловили на «черных» операциях с валютами и в 2018 году лишили лицензии по решению Банка России.

Telegram-канал Mash сообщил, что один из нападавших в Дербенте, предварительно, опознан как бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров. Ранее он был воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова и участником клуба Eagles MMA, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову. Официальных комментариев по этому поводу нет.

Автор Telegram-канала «Архангел Спецназа» проанализировал действия боевиков в видео и уверен, что они получили тактическую подготовку.

«Имеют опыт обращения с оружием, используют стрелковые стойки, производят контроль [убитых], держат секторы [обстрела], работают из-за укрытий, ведут досмотр с подходом двойки, осуществляют грамотное передвижение двойки (один двигается, второй работает), на открытой местности находятся минимальное количество времени, плюс видна грамотная работа на подавление огнем; грамотно переводят фокус внимания: стрельба, поджог, стрельба. Мы имеем дело с подготовленной группой (занимались на полигонах, проходили курсы владения оружием)», — считает он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кого обвиняют в терактах в Дагестане

Глава республики Сергей Меликов заявил, что теракты в Дагестане являются отголосками СВО и были «организованы и спонсированы теми, кто хочет внести раскол в российское общество».

В подготовке боевиков могли участвовать спецслужбы Украины и стран НАТО, считает депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев.

«На фоне успехов наших войск в зоне СВО это попытка раскачать ситуацию в нашей стране изнутри. Безусловно, это теракт под прикрытием псевдорелигиозных лозунгов», — заявил депутат.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал теракты с ракетным ударом по пляжу в Севастополе 23 июня.

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