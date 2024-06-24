Атака на Махачкалу и Дербент: боевики ликвидированы, последние данные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Дагестана было уничтожено не менее шести боевиков, сообщили в силовых структурах региона. Двое — в Дербенте, четверо — в Махачкале. Последние данные о теракте в Дагестане — в материале NEWS.ru.

Действия боевиков в Дагестане и их ликвидация

Боевики, устроившие перестрелки в Махачкале и Дербенте, были последователями международной террористической организации, сообщили в правоохранительных органах. Их кураторы будут установлены в ходе следствия, добавил источник.

Активная фаза контртеррористической операции (КТО) в Дербенте завершена, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«В городе Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена. В ходе КТО ликвидировано двое бандитов», — говорится в сообщении.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов написал в своем Telegram-канале, что силовые структуры сработали оперативно, но без потерь не обошлось. Он также выразил свои соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал оказать им всю необходимую помощь.

По данным ТАСС, в результате нападений не менее 10 человек погибли, среди них есть сотрудники правоохранительных органов, пострадали 25. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

В Дагестане задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, пишет газета «Известия». Об этом изданию сообщил источник в силовых структурах.

Собеседник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах пояснил, что троих ликвидированных в Дагестане боевиков опознали как сыновей и племянника Омарова. Инсайдер добавил, что сейчас чиновник находится на допросе у следователей, в его доме проходит обыск.

Telegram-канал Baza утверждает, что с сайта партии «Единая Россия» пропала страница Магомеда Омарова. По данным канала, он был членом регионального политсовета и секретарем местного отделения партии.

Перестрелка у церкви в Махачкале закончена, сообщил Telegram-канал МВД Дагестана. По его данным, силовики вывели из здания 19 человек.

«Ни о каких заложниках речи нет. 19 человек закрылись внутри помещения с целью собственной безопасности. Они уже вне опасности, данная территория защищена», — приводит информацию пресс-служба МВД.

Атака на храмы и синагогу в Дагестане

23 июня около 18:40 по московскому времени СМИ сообщили, что в Дербенте произошло нападение на православный храм. Боевики также атаковали полицейских.

Через некоторое время стало известно, что террористы также напали на синагогу и церковь в Махачкале.

Чуть позже выяснилось, что одним из убитых в ходе нападения на храм в Дербенте стал его настоятель — отец Николай. Также в церкви Махачкалы расстрелян охранник, об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. «По поступившей мне информации, отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел», — отметил он.

В 19:46 поступила официальная информация от Национального антитеррористического комитета: в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

«В Дербенте боевики зверски убили настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Николая Котельникова, перерезав ему горло. Причем террористы ворвались в православную церковь на Троицу почти под закрытие храма после вечернего богослужения. Протоиерей Николай Котельников из своих 66 лет 40 отдал служению Богу, он также был участником миссии по привозу Благодатного огня из Иерусалима. В 80-х его направили из Ставрополя в Дербент. Православный батюшка никому не отказывал в помощи. У убитого боевиками священника остались жена, трое детей и внуки», — написала Readovka.

Попытка посеять панику в Дагестане

Злоумышленники, устроившие вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, рассчитывали посеять панику и страх в регионе, но у них ничего не выйдет, заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Он также подчеркнул, что все службы региона действуют в соответствии с инструкцией.

«Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — написал Меликов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности оказать любую помощь Дагестану при поиске и поимке преступников, которые убили священника и напали на храм и синагогу. Политик подчеркнул, что террористы в очередной раз проявили свою истинную подлую и трусливую сущность.

«При этом, как всегда, в качестве жертвы они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой заключения между признаниями», — написал глава республики.

Кадыров отметил, что у тех, кто совершает эти подлые преступления, нет ни веры, ни нации, ни мужского достоинства. По мнению главы Чечни, на такое могут пойти только «последние нелюди, которых нужно уничтожить на месте». Кадыров выразил уверенность в том, что дагестанские силовики найдут каждого виновного и заставят понести заслуженное наказание.

Глава республики также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в Махачкале и Дербенте от лица всего чеченского народа и от себя лично. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Теракты в Махачкале и Дербенте наряду с ударами по Севастополю — еще одна масштабная, показательная провокация в один из главных православных праздников, заявил NEWS.ru глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он выразил надежду, что после ликвидации и задержания террористов общество услышит ответ на вопрос, почему это нападение не удалось предотвратить.

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