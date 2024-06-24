Раскрыто число уничтоженных в Дагестане боевиков РИА Новости: в Дагестане уничтожили не менее шести боевиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Дагестана было уничтожено не менее шести боевиков, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. Двое — в Дербенте, четверо — в Махачкале.

На территории региона уничтожены как минимум шестеро террористов, — сказал собеседник агентства.

Боевики, устроившие перестрелки в Махачкале и Дербенте, были последователями международной террористической организации, сообщили в правоохранительных органах. Их кураторы и организаторы будут установлены в ходе следствия, добавил источник.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов ранее написал в своем Telegram-канале, что силовые структуры сработали оперативно, но без потерь не обошлось. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Теракты в Махачкале и Дербенте наряду с ударами по Севастополю — еще одна масштабная, показательная провокация в один из главных православных праздников, заявил NEWS.ru глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он выразил надежду, что после ликвидации и задержания террористов общество услышит ответ на вопрос, почему это нападение не удалось предотвратить. Миронов допустил, что это чудовище подпитывается извне, теми же силами, что поставляют ракеты для ударов по городам России. Глава партии отметил, что надо обрубать ему щупальца и закрывать лазейки изнутри.