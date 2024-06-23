Перестрелка у церкви в Махачкале завершилась МВД: после окончания перестрелки в Махачкале из церкви вывели 19 человек

Фото: nac.gov.ru

Перестрелка у церкви в Махачкале закончена, сообщил Telegram-канал МВД Дагестана. По его данным, силовики вывели из здания 19 человек.

Ни о каких заложниках речи нет. 19 человек закрылись внутри помещения с целью собственной безопасности. Они уже вне опасности, данная территория защищена, — приводит информацию пресс-служба МВД.

В Дагестане введен режим контртеррористической операции после происшествий в Махачкале и Дербенте. Правоохранители занимаются поиском преступников, открывших огонь по полиции, зданиям синагоги и церкви.

Руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева сообщила, что в результате вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте погибли шесть сотрудников полиции. По ее данным, еще 12 правоохранителей получили ранения.

Жертвами нападений и перестрелок в Дагестане стали девять человек, сообщил муфтият республики. По его данным, еще 25 человек получили ранения. Муфтият также выразил соболезнования семьям погибших и выразил надежду на скорейшее исцеление всех пострадавших.

В Сети появились кадры, снятые нагрудным видеорегистратором дагестанского силовика в Махачкале. На видео попали его передвижения между разными позициями в городе, слышны звуки выстрелов, также видны его коллеги, ведущие бой.