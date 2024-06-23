Названо число погибших полицейских в Дагестане МВД: в Дагестане в результате вооруженных нападений погибло шесть полицейских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане в результате вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте погибло шесть сотрудников полиции, сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. По ее данным, еще 12 правоохранителей получили ранения, передает РИА Новости.

В общей сложности в Махачкале и Дербенте, по данным на эту минуту, убиты шесть сотрудников правоохранительных органов, 12 ранены, — сказала Гариева.

Тем временем в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в Дагестане объявлен режим контртеррористической операции. Уточняется, что правоохранители проводят поиски злоумышленников, открывших огонь по полицейским, зданию синагоги и церкви.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов ранее сказал, что злоумышленники, устроившие вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, рассчитывали посеять панику и страх в регионе, но у них ничего не выйдет. Он также подчеркнул, что все службы региона действуют в соответствии с инструкцией, объявлен план «Перехват».

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь заявил о готовности оказать любую помощь Дагестану при поиске и поимке преступников, которые напали на храм и синагогу. Политик подчеркнул, что террористы в очередной раз проявили свою истинную подлую и трусливую сущность.