Опубликовано видео перестрелки в Махачкале Опубликовано видео с нагрудного регистратора силовика в Махачкале

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В Сети появились кадры, снятые нагрудным видеорегистратором дагестанского силовика в Махачкале. На видео попали его передвижения между разными позициями в городе, слышны звуки выстрелов, также видны его коллеги, ведущие бой.

В Дербенте злоумышленники вечером 23 июня обстреляли из автомата синагогу и церковь. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что при нападении на церковь в Дербенте был убит священник. По его данным, священнослужителю перерезали горло. Также пострадал охранник. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. В городе объявили план «Перехват».

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что злоумышленники, устроившие вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, рассчитывали посеять панику и страх в регионе, но у них ничего не выйдет. Он добавил, что после нападений был создан оперативный штаб, принимаются все меры для сохранения безопасности жителей республики.

МВД Дагестана опровергает информацию, распространившуюся в СМИ, о заложниках в махачкалинской церкви. По данным ведомства, близ храма идет перестрелка, штурма пока не было. Вместе с тем в министерстве добавили, что в храме заперлись 19 человек. В МВД уточнили, что это не заложники, люди из соображений безопасности самостоятельно закрылись в церкви.