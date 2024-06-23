МВД Дагестана отреагировало на сообщения о заложниках в церкви МВД Дагестана не подтвердило информацию о заложниках в церкви в Махачкале

МВД Дагестана опровергает информацию, распространившуюся в СМИ, о заложниках в махачкалинской церкви, передает РИА Новости. По данным ведомства, близ храма идет перестрелка, штурма пока не было.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что в храме заперлись 19 человек. В МВД уточнили, что это не заложники, люди из соображений безопасности самостоятельно закрылись в церкви.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщал, что в православном храме, расположенном в Кировском райне Махачкалы, 40 человек взяты в заложники. Также, по данным канала, на улицах по-прежнему ходят вооруженные люди, слышатся звуки выстрелов.

Руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева сообщила, что в результате вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте погибло шесть сотрудников полиции. По ее данным, еще 12 правоохранителей получили ранения.

Кроме того, источники ТАСС в правоохранительных органах заявили, что один сотрудник Росгвардии погиб во время перестрелки со злоумышленниками в Махачкале. По данным инсайдеров, еще несколько росгвардейцев получили ранения.

Также в Сети опубликовали видео перестрелки полицейских Махачкалы со злоумышленниками, которые напали на пост сотрудников ДПС на площади Коминтерна. По данным СМИ, боестолкновения продолжились на улице Магомедгаджиева.

Очевидцы зафиксировали момент, как стражи порядка осторожно и не спеша производят выстрелы, предположительно, в сторону злоумышленников. В какой-то момент в кадр попал человек в черной одежде, лежащий на асфальте без движения.