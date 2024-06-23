Mash: неизвестные взяли заложников в храме в Махачкале Mash: в православном храме в Махачкале заперты 40 заложников

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Telegram-канал Mash сообщает, что в православном храме, расположенном в Кировском райне Махачкалы, 40 человек взяты в заложники. По данным канала, на улицах по-прежнему ходят вооруженные люди, слышатся звуки выстрелов.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале пишет, что возле церкви в настоящий момент идет бой. По его словам, злоумышленники отстреливаются.

Тем временем Telegram-канал «112» передает, что на улицах Дербента люди спешно разбегаются в укрытия. По информации канала, в городе также слышны звуки стрельбы. Глава общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин сообщил РИА Новости, что из синагоги Дербента отозвали пожарных. По его словам, есть опасения, что внутри могут находиться вооруженные преступники.

В Дагестане введен режим контртеррористической операции после происшествий в Махачкале и Дербенте. Правоохранители занимаются поиском преступников, открывших огонь по полиции, зданиям синагоги и церкви.

Руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева сообщила, что в результате вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте погибло шесть сотрудников полиции. По ее данным, еще 12 правоохранителей получили ранения.