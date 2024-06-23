Злоумышленники убили сотрудника Росгвардии в Махачкале ТАСС: сотрудник Росгвардии погиб в ходе перестрелки с преступниками в Махачкале

Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщают, что один сотрудник Росгвардии погиб во время перестрелки со злоумышленниками в Махачкале. По данным инсайдеров, еще несколько росгвардейцев ранены.

В результате нападения один сотрудник Росгвардии погиб, несколько ранены, — сказал источник.

Вечером 23 июня неизвестные совершили несколько нападений в Махачкале и Дербенте. По данным МВД, вооруженные преступники атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС. Руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева рассказала, что во время перестрелки в обоих городах погибли шесть сотрудников полиции. По ее данным, еще 12 правоохранителей получили ранения.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов ранее сказал, что злоумышленники, устроившие вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, рассчитывали посеять панику и страх в регионе, но у них ничего не выйдет. Он также подчеркнул, что все службы региона действуют в соответствии с инструкцией, объявлен план «Перехват».

Тем временем перестрелка в Махачкале продолжается, заявил NEWS.ru местный житель. По его словам, звуки стрельбы слышны на улице Мирзабекова, там также стоят сотрудники правоохранительных органов. Горожане сидят в своих квартирах и не рискуют покидать укрытия.