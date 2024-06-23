Перестрелка полицейских Махачкалы с неизвестными попала на видео

В Сети опубликовали видео перестрелки полицейских Махачкалы со злоумышленниками, которые напали на пост сотрудников ДПС на площади Коминтерна. По данным Telegram-канала «Криминальная хроника МФД Дагестана», боестолкновения продолжились на улице Магомедгаджиева.

Очевидцы зафиксировали момент, как стражи порядки осторожно и не спеша производят выстрелы, предположительно, в сторону злоумышленников. В какой-то момент в кадр попал человек в черной одежде, лежащий на асфальте без движения.

Кроме того, местные жители стали свидетелями, как несколько человек посреди проезжей части открыли огонь. В этот момент на улице больше не видно никого из горожан.

Корреспондент Мурад Магомедов ранее сообщил, что на пост ДПС в Махачкале напали двое мужчин в бронежилетах, вооруженные автоматами. По словам журналиста, злоумышленники подъехали на площадь Коминтерна и открыли огонь по полицейским, а после отправились в сторону церкви, расположенной на улице Орджоникидзе.

В это же время группа злоумышленников, вооруженных автоматами, обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. По предварительным данным, преступники скрылись на иномарке Фольксваген Поло» белого цвета.