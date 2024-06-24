В одном из убитых боевиков в Дагестане узнали бойца ММА Mash: среди убитых боевиков в Дагестане мог быть экс-боец ММА Кагиров

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Telegram-канал Mash сообщил, что среди ликвидированных боевиков, напавших на синагогу и православные храмы в Дербенте, может быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров. По информации канала, он был воспитанником школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

Как пишет Mash, Кагиров был участником клуба Eagles MMA, который принадлежит сыну Нурмагомедова Хабибу. Официальных комментариев по этому поводу нет.

Вооруженные террористы в воскресенье, 23 июня, напали на православные храмы и синагогу в Дербенте и Махачкале. В правоохранительных органах сообщили, что боевики были последователями международной террористической организации. Их кураторы будут установлены в ходе следствия.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике на три дня объявлен траур. В соответствии с подписанным им указом, 24, 25 и 26 июня будут приспущены государственные флаги.

По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Во время контртеррористической операции было ликвидировано пять боевиков: двое — в Дербенте, трое — в Махачкале. На местах перестрелок в Дагестане работают взрывотехники органов безопасности. Изъято стрелковое оружие и боеприпасы.