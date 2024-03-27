Кто и кого пугает русским национализмом после теракта в «Крокус Сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вскоре после теракта в «Крокус Сити Холле» в Сети пошли публикации о русских националистах, которые якобы угрожают таджикам в России из-за национальности боевиков. Существует ли русский национализм, кто высказывался в защиту террористов из «Крокус Сити Холла»?

Что сказал патриарх Кирилл о русском национализме

Патриарх Русской православной церкви Кирилл на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора коснулся темы национализма и миграции после теракта в «Крокус Сити Холле». Предстоятель РПЦ подчеркнул: жители России имеют право требовать от мигрантов уважения — к устоям, традициям и русскому языку.

«Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает. Но поговорить о важности и о роли русского народа в сохранении нашей многонациональной страны — я думаю, что это важная тема, к которой мы должны с вами тоже обратиться», — приводят СМИ слова патриарха Кирилла.

Теракт в «Крокус Сити Холле» имел целью «столкнуть две традиционные религии, разделить людей по религиозному принципу и тоже столкнуть одних с другими», считает патриарх. По словам Кирилла, такие попытки «разбиваются о мировоззренческое и нравственное единство православных и мусульман».

Фото: foto.patriarchia.ru Патриарх Русской православной церкви Кирилл

Как реагировал МИД Таджикистана на теракт в «Крокус Сити»

Вскоре после теракта МИД Таджикистана выразил соболезнования близким погибших. Однако через несколько часов, наутро после теракта, в ведомстве объявили «фейком» информацию о том, что участники нападения на «Крокус Сити Холл» являются уроженцами страны. Дипломаты заявили, что от российской стороны не было получено никакой официальной информации по этому поводу, и призвали СМИ «ответственно» относиться к таким публикациям, предупредив «о множестве вбросов».

Национальная принадлежность террористов была раскрыта ранее ночью, у них были найдены таджикские паспорта. В дальнейшем МИД Таджикистана не делал заявлений по «Крокус Сити Холлу», ограничившись словами о том, что власти республики находятся «в контакте» с российскими. 26 марта стало известно, что таджикистанские и российские спецслужбы приехали к членам семей предполагаемых боевиков в их родных городах для проведения следственных мероприятий.

Что сказал Тимати про «межнациональные нарративы»

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) выступил на видео вечером 23 марта. Он выразил соболезнования семьям и родственникам погибших, после чего сразу перешел к обличению «правых и ультраправых» россиян.

«С раннего утра правые и ультраправые формирования разгоняют межнациональные нарративы в отношении жителей Таджикистана, что я считаю неприемлемым и ни в какой форме неправильным», — заявил он.

Тимати призвал «уважаемых членов, инфлюэнсеров и законодателей мнений этих формирований» «включить голову». По его словам, теракт, который совершили «нанятые ребята», якобы мог быть направлен на обострение межнациональных отношений в России.

«Не оставьте возможность кураторам, заказчикам этих преступлений раскачать ситуацию внутри нашей страны! Таджики никаким образом не виноваты!» — объявил рэпер.

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU Тимати (Тимур Юнусов)

Кому пригрозил Кадыров после теракта в «Крокус Сити»

На следующий день аналогичное послание опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, масштабы трагедии «гораздо больше и глубже, чем кажется на первый взгляд», потому что «враги пытаются раскачать ситуацию, как всегда используя национальный вопрос».

«Отдельные лжепатриоты, далекие от государственной национальной политики и национальной безопасности, играют на чувствах людей и призывают к фашистским методам», — объявил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что Россия «уже успешно борется с неонацизмом».

«И ничто не помешает так же успешно побороться с националистическими проявлениями внутри страны. С подстрекателями к этническим чисткам разговор будет короткий в рамках железного закона Российской Федерации», — объявил он.

Кого пожалела Манижа после теракта в «Крокус Сити»

27 марта на ту же тему выступила российская певица Манижа Сангин. Она заявила, что рада, что ее бабушки из Душанбе не коснутся «последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии». По ее словам, после теракта в российском обществе усилились ксенофобские настроения.

Пользователи в соцсетях обратили внимание, что певица в своем обращении не сказала ни слова соболезнования близким убитых в «Крокус Сити Холле» и выразила беспокойство только за соотечественников.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Манижа Сангин

Какие СМИ рассказывают про русский национализм после теракта в «Крокус Сити»

Ряд СМИ-иноагентов также заявили о «росте случаев проявления ксенофобии» после теракта в «Крокус Сити Холле». Так, издание «Настоящее время» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) отнесло к таким проявлениям отказы пользователей сервисов такси ехать с водителями из Таджикистана, проверки документов сотрудниками полиции на улицах, а также угрозы и оскорбления по СМС, которые посыпались на сотрудников барбершопа, где работал один из террористов.

Эксперт из «антидискриминационного центра „Мемориал“» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Стефания Кулаева заявила, что теракт якобы вызвал «прорыв ксенофобных настроений». Она также назвала проверки мигрантов и общежитий полицией имитацией деятельности с целью разжигания ксенофобии.

Правозащитница Валентина Чупик, которая бесплатно консультирует работающих в России мигрантов, рассказала СМИ-иноагентам, что мигрантов после теракта чаще останавливают сотрудники полиции или Росгвардии и отводят на беседу с представителями ФСБ, такие действия она причислила к «преследованиям по национальному признаку».

Данная информация не подтверждена, МВД после теракта в «Крокус Сити Холле» не сообщало о росте преступлений на национальной почве в отношении приезжих.

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