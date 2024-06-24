Дагестан и Севастополь: иностранное вмешательство и наши ошибки

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

АТАСМS

Святой для православных россиян праздник Троицы оказался — явно с очевидным расчетом — омрачен двумя кровавыми преступлениями. Атакой серии американских ракет АТАСМS против Крыма, что обернулось массовым поражением отдыхающих на пляже в Севастополе, где в выходной яблоку негде было упасть. И нападением на православные храмы в Дербенте и Махачкале и синагогу, в результате которого был зверски убит православный батюшка, а храмы — подожжены. А многие полицейские сложили головы, отбивая это нападение.

Почему не прозвучала сирена

Очевидно, что никакая самая совершенная система ПВО не способна обеспечить стопроцентную защиту от массированной атаки современных баллистических ракет. И если в результате падения обломков и кассетной начинки одной ракеты зафиксировано несколько смертей и более полутора сотен раненых, то страшно представить, что было бы, если б остальные носители не были перехвачены еще над черноморскими акваториями.

Смешно уже говорить о каких-то красных линиях, они все уже давно пройдены. А лицемерные американские оговорки то о запрете на использование штатовского оружия против российской территории, то о разрешении бить, но не дальше, чем на 100 километров, — это просто откровенные дезинформационные маневры. Притом что давно не секрет, кто вкладывает полетные задания в ракетные системы управления. Видимо, о целях украинцы узнают последними.

Сверхзадачи таких ударов явно сводятся к попыткам раскачать настроения в обществе. Настроить его против власти. И одновременно нанести удар по курортной крымской индустрии, которая остается основой местной экономики и бизнеса. А тот факт, что боеголовки у ракет были кассетные, лишний раз подтверждает, что они были предназначены для поражения людей, а не укрепленных бункеров управления и связи.

Но цинизм наших противников не снимает и ряд вопросов к местным властям. В частности, почему так и не прозвучала сирена о нападении. Кто распорядился открыть пляж рядом с аэродромом в Бальбеке, который всегда будет целью врага? Наконец, давно назрел вопрос повсеместного строительства в Севастополе бетонных укрытий шаговой доступности. Может, кому-то надо слетать в Белгород и ознакомиться с его опытом?

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Дагестанские ваххабиты оживились

Давно у нас идут разговоры о спящих ваххабитских террористических ячейках, которые легко становятся орудиями и в руках иностранных спецслужб. А уж последние нацелены на подогревание ситуации в России, поджог ее с разных концов, на открытие внутреннего антироссийского фронта. Но в очередной раз такое «пробуждение» оказалось сюрпризом для местных властей и спецслужб. А ведь только в прошлую среду в Дагестане как раз прошло представительное совещание по проблемам терроризма.

Конечно, вновь виден след украинских ЦИПСО и разведки. Как и в случае с провоцированием нападения толпы на аэропорт Махачкалы, куда якобы должны были привезти беженцев-евреев, вновь вовсю работали украинские паблики, которые на этот раз вбрасывали инфу о взятии сорока заложников. Видимо, для их хозяев из британской MI6 нападения в праздник Троицы не были сюрпризом.

Однако валить все на внешнее вмешательство — значит принять известную позу страуса. Ведь показательно, что оружие в руки взяли не маргиналы, а представители местной элиты. Предполагается, что среди двух террористов были и сыновья главы района Дагестана. К слову, бывшего полицейского и руководителя местного отделения «Единой России». Еще один бандит — его племянник. В их компании оказался и один из лидеров местного отделения «Справедливой России». Все как на подбор. Еще один боевик — подававший надежды боец ММА, а они слывут лидерами общественного мнения в республике.

И трудно предположить, что люди, которые их окружали, — бизнесмены-строители, чиновники, элита Дагестана — не знали об их убеждениях. Знали и молчали? Иностранные разведки свою роль играют, но есть немало вызывающих нарекание мелочей.

А ведь многие трагедии начинаются как бы с мелочей. И не в первый раз теракт как-то совпадает с очередной попыткой чистки коррумпированных дагестанских чиновников. Словно местные кланы о чем-то предупреждают центр.

Фото: НАК/РИА Новости

Мало вызвать американского посла

Посол США в России Линн Трейси была вызвана в МИД в связи с использованием американского оружия для кровавого теракта. Затем, видимо, вопрос о нападении на мирных севастопольцев будет поднят и в ООН. На этом официальная часть завершится. Однако наша общественность ждет адекватного военного ответа на такое преступление.

Уже предлагается немало вариантов. В частности, удар по штатовским беспилотникам, которые из нейтрального воздушного пространства над Черным морем сканируют наши системы ПРО в Крыму и наводят ракеты на цели на полуострове. Кто-то предлагает наносить наконец удары по электроподстанциям 750 кВ, разрушение которых действительно погрузит Украину во тьму.

Вариантов много. Но понятно одно — мы ждем реального ответа.

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