Как умные бомбы изменили баланс на поле боя: ВСУ проигрывают

Фото: МО РФ

Российские авиабомбы с модулем планирования и коррекции (МПК) вызывают все большую обеспокоенность у западных военных экспертов. Журнал Forbes прямо пишет о том, что эти бомбы изменили баланс на поле боя, а ВСУ не в силах им что-то противопоставить.

Просто и эффективно

Модуль планирования и коррекции позволил ВКС России не только обзавестись относительно недорогим и высокоточным боеприпасом, но и значительно снизил риск поражения российских самолетов вражескими комплексами ПВО. Чаще всего самолеты ВКС России сбрасывают бомбы, находясь на удалении примерно 60 километров от цели, что позволяет им либо вообще не входить в зону досягаемости зенитных комплексов ВСУ, либо находиться там небольшое время.

Сама по себе бомба с МПК не является сложной целью что для российской, что для украинской ПВО, и сбить ее можно без особых проблем. Но дело в том, что потраченная на это ракета может стоить в разы больше самой бомбы. Кроме того, работа комплекса ПВО может выдать его местоположение, и тогда уже сама зенитная установка превратится из охотника в жертву. Не секрет, что без особой нужды радар подсветки цели стараются не включать обе противоборствующие стороны, чтобы не быть обнаруженными.

Кроме того, у украинской ПВО банально нет столько ракет, чтобы перехватывать каждую бомбу. А ведь у России их не десятки, а сотни и даже тысячи. На складах до начала СВО находилось много еще советских авиабомб ФАБ-500, 1000 и 1500. А уже в ходе спецоперации начался выпуск новых бомб, причем в производство опять была запущена ФАБ-3000, попадания которой не выдержит ни один «укреп».

Фото: МО РФ

Задавят оборону

Именно это и вызывает беспокойство западных военных экспертов, которые опасаются того, что российские ВКС могут в прямом смысле задавить украинскую оборону количественно и качественно. В то время как украинским ВВС в ответ противопоставить практически нечего.

Во-первых, за время проведения СВО заметно снизилось количество боеспособных самолетов ВВС Украины. По разным оценкам, в их составе осталось менее 50 истребителей МиГ-29, более десятка Су-27 и неустановленное количество фронтовых бомбардировщиков Су-24. Число последних явно невелико, а в летном состоянии должны находиться вообще единицы.

Во-вторых, самостоятельно украинская оборонка не в состоянии массово выпускать корректируемые авиабомбы, следовательно, как и в случае с другими видами оружия, полностью зависит от западных партнеров. Вскоре после начала СВО украинские ВВС получили американские бомбы JDAM-ER способные поражать цели на дальности до 75 километров, в текущем году на Украину прибыли французские бомбы AASM, известные также как HAMMER. Первое применение французских бомб датируется мартом, когда российские средства ПВО перехватили несколько бомб и сбили их носитель, украинский истребитель МиГ-29.

В-третьих, из-за стопроцентной зависимости от возможностей и доброй воли западных партнеров Украина не сможет массово применять американские и французские авиабомбы. США и Франция хоть и отправляют бомбы Украине, но их количество не идет ни в какое сравнение с российскими корректируемыми авиабомбами. Кроме того, российская ПВО сбивает практически все бомбы и при первой же возможности ударами тактических и крылатых ракет уничтожаются склады с западной военной помощью Украине.

Фото: МО РФ

ВСУ ответить нечем

Поэтому правы военные обозреватели Forbes, когда говорят, что Украине практически нечем отвечать ВКС России и что российские авиабомбы с МПК изменили ход ведения боевых действий. И не исключено, что в дальнейшем положение ВСУ станет более удручающим, потому что полностью зависимая от западной помощи Украина не может позволить себе массово применять то оружие, которое не производит сама. Чего не скажешь о России, где выпуск авиабомб вырос многократно, да и российская авиация будет численно превосходить украинскую даже в том случае, если ВВС Украины наконец-то получат все обещанные F-16 и Mirage-2000. Так что если эти самолеты, как и обещанные Францией до конца года 600 авиабомб AASM, доберутся до Украины, это вряд ли как-то скажется на оперативной обстановке.

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