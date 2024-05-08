Почему надо брать Одессу как можно быстрее: мы должны защитить наш флот

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

За время проведения СВО огромную роль на поле боя стали играть дроны, развитие которых идет семимильными шагами. Причем это относится не только к летательным аппаратам, но и к так называемым безэкипажным катерам (БЭК).

Украина осталась без кораблей

Нередко взрывному росту военных технологий способствовали вооруженные конфликты. СВО не стала исключением из правил. Если в ее начале дроны рассматривались лишь как вспомогательный вид оружия, то теперь беспилотники вышли на передний план на поле боя. И где-то они даже кардинально изменили способы проведения боевых операций. Теперь и пехоте, и танкистам, и артиллеристам приходится действовать с постоянной оглядкой на вражеских «птичек» над головами.

После того как 29 мая 2023 года в результате ракетного удара в одесском порту затонул последний надводный корабль украинских ВМС — средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», про украинский флот можно было говорить исключительно в прошедшем времени. Правда, на турецких верфях для Украины строятся два корвета типа Ada, но войдут ли они в состав ВМС Украины — неизвестно. Вернее, доберутся ли они до Одессы, единственной военно-морской базы украинского флота?

Дроны вместо авианосцев

В этой связи стоит отметить степень деградации украинского судостроения: если раньше на Николаевском судостроительном заводе строились авианосцы, включая атомный «Ульяновск» водоизмещением 80 000 тонн, то теперь на Украине не могут самостоятельно разработать и построить не самый сложный корвет водоизмещением 2400 тонн. Развал судостроения за 30 лет «незалежности» привел к тому, что на Украине сейчас могут строить только бронекатера совсем небольшого водоизмещения.

Однако, несмотря на плачевное состояние судостроительной промышленности и отсутствие относительно крупных надводных кораблей, Украина не хочет терять контроль над западной частью Черного моря. И поэтому для борьбы с российским флотом в Киеве придумали асимметричный ответ. И сделали ставку на катера без экипажа. Тем более что благодаря помощи британских партнеров им удалось получить доступ к ряду технологий. Все это позволило Украине быстро разработать два типа безэкипажных катеров (БЭК): Sea Baby и Magura V.

Оба катера имеют дальность хода 800–1000 км, поддерживают связь с наземным центром управления через спутниковую сеть Starlink и могут нести заряд взрывчатого вещества массой от 320 до 1000 кг. Катера этих типов уже отметились рядом атак против кораблей российского Черноморского флота и Крымского моста. И хотя большинство катеров было уничтожено, некоторых успехов им добиться все же удалось.

По мере активизации украинских БЭК российские моряки стали принимать меры противодействия: усилилось пулеметное вооружение кораблей, которое на сегодняшний день является пока что наиболее эффективным средством борьбы с морскими беспилотниками. Кроме того, для уничтожения БЭК применяются вертолеты Ка-29, которые уничтожают катера пулеметным огнем.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Хитрый ход

Украинская сторона быстро поняла, откуда исходит наибольшая опасность для БЭК. И не придумала ничего лучше, как оснастить катера установкой для запуска ракет класса «воздух — воздух» Р-73. Эта ракета еще советской разработки вообще-то предназначена для вооружения истребителей МиГ-29 и Су-27. Однако украинские «самоделкины» решили ее использовать как зенитную для защиты БЭК от российских вертолетов.

Правда, не совсем понятно, каким образом будет производиться захват цели инфракрасной головкой ракеты, тем более что команда на ее запуск должна отдаваться пилотом (а в случае с БЭК — с наземного командного центра). Однако опыт использования многих ракет класса «воздух — воздух» в качестве зенитных позволяет предположить, что чисто технически данную проблему решить можно, поэтому уже сейчас стоит подумать, как эту опасность устранить. Не исключено, что не сегодня завтра украинские БЭК обзаведутся и вполне работоспособной зенитной системой.

Надо устранить главную опасность

Способ борьбы с БЭК, как и с любым другим дроном, один — радиоэлектронное противодействие с одновременным физическим поражением катера с использованием всех возможных средств, начиная от пулеметов и заканчивая FPV-дронами. Как показал опыт СВО, полагаться на старые методы уже нельзя. И если не удастся опередить противника хотя бы на полшага, то он обязательно этим отставанием воспользуется.

А если мыслить глобально, то полностью обезопасить корабли Черноморского флота возможно только с полным «отрезанием» Украины от моря. То есть с поднятием российского флага над Одессой и контролем всего побережья. Не исключено, что если это произойдет, то не только будет окончательно снята угроза Черноморскому флоту, но и СВО на этом закончится. Потому что без выхода к Черному морю Украина окончательно потеряет привлекательность в глазах ее «партнеров», благодаря которым конфликт продолжается по сей день и которые являются его основными выгодоприобретателями.

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